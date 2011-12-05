Türkiye AB'yi 2014'te terk edebilir

T24 - Türkiye'nin giderek AB üyelik hedefinden soğuduğu, Avrupa'dan uzaklaşarak onun yerine ABD'yi kucakladığı yorumları yapılıyor.



New York Times gazetesi, "Türk yetkilileri, özel sohbetlerde müzakereler 2014 yılında hala çıkmazda ise eğer terk edilebileceğini söylüyorlar" diye yazdı.



Gazete, "Avrupa'nın etkisinin azalması, Türkiye'nin Arap dünyası için demokrasi modeli olma iddiasını çürütebilir" görüşünü öne sürdü.



New York Times, Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdiği "Türkiye İçin Avrupa ile Bağ Çekiciliği Yok Oluyor" başlıklı haberinde Avrupa'da ekonomik krize dikkat çekerek "daha iddialı bir Türkiye, giderek artan biçimde Batı yerine Doğu'ya bakıyor ve tedirgin edici soruyu soruyor: Avrupa Türkiye'yi reddetmeden Türkiye Avrupa'yı reddetmeli mi" sözlerini kullandı.

"Şimdi AB üyeliğine giderek soğuk bakan Türkiye'dir"



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiğinde başlıca hedefi haline getirdiği AB üyeliği meselesinin, Birliğin bazı üyelerince olumsuz karşılandığına dikkat çeken gazete, şimdi ise üyelik fikrine soğuyan Türkiye'nin olduğunu, Türkiye'de insanların birkaç yıl önce düşünülemez olan AB'den tümüyle uzaklaşma adımını değerlendirmeye başladıklarını kaydetti.



ABD'li gazete, MÜSİAD Başkanı Erol Yarar'ın "Bugün AB'nin Türkiye üzerinde hiçbir etkisi yoktur ve çoğu Türk kendi kendine "Neden böyle bir karmaşanın bir parçası olalım" sözlerini aktardığı haberinde, "Türk yetkilileri de, AB ile ilişkiler, umutsuz bir bozulma durumuna geldiğini söylüyorlar, bunu da, Kıbrıs'ın (Rum Kesimi) gelecek yıl Birliğin dönem başkanlığını üstlenecek olması daha da kötüleştiriyor" diye yazdı.



Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın "Geçmişte bizi "hasta' diyenler, şimdi kendileri hasta" ifadelerine dikkat çekildiği haberde Rumların başkanlığı üstlendiğinde müzakere sürecinin "fiilen dondurulacağı"nı savunarak "Türk yetkilileri, özel sohbetlerde müzakereler 2014 yılında hala çıkmazda ise eğer, terk edilebileceğini söylüyorlar" dedi.

"Dayan Avrupa, Türkiye seni kurtarmaya geliyor"



Buna karşın NYT, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın, bir mülakatta Türkiye'nin AB'ye katılma hedefine bağlı olmayı sürdürdüğünü belirtirken Türkiye'nin "genç ve dinamik işgücü, büyük iç pazarı ve büyüyen bölgesel rolü ile Avrupa için her zamankinden bir kazanç oluşturacağını ifade ettiğine dikkat çekerek Bağış'ın "Dayan Avrupa, Türkiye, seni kurtarmaya geliyor" sözlerini yansıttı.

"Türkiye ile soğukluk, AB'nin Arap dünyasında etkisini azaltıyor "



Ancak Türkiye'de uzun bir süreden beri üyelik hedefine destek veren iş çevreleri için bunu savunmayı giderek zorlaştığı yorumunu yapan gazete, "Türkiye ile daha soğuk ilişkiler, Avrupa'nın, Türkiye'nin Batı için hızla daha önemli bir muhatap haline geldiği Arap dünyasındaki etkisinin azalmasına neden oluyor" görüşünü dile getirdikten sonra "Analistler, on yıllardan sonra ilk defa Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacından fazla diyorlar" diye yazdı. Gazete şunları da söyledi:



"Üst düzey Türk yetkilileri, Sayın Erdoğan'ın Avrupa'dan uzaklaşarak yerine Washington'u kucakladığını söylüyorlar. Bu gelişmenin bir işareti, Türkiye'nin Suriye'ye karşı yaptırımlar açıklandığında verildi. Yetkililer, Sayın Erdoğan'ın konuyu Başkan Obama ile yakın bir biçimde koordine etti, Avrupa sadece yardımcı rol oynadığını söylediler."

"Hükümetin otoriter damarının kontrolsüz arttığını söylüyorlar"



Ancak gazete, "Avrupa'nın etkisinin azalması, Türkiye'nin Arap dünyası için demokrasi modeli olma iddiasını çürütebilir. İnsan hakları savunucuları, teşvik edici Avrupa Birliği üyeliğinin geçerleşebilir bir olasılığı olmadığı için Türk hükümetinin otoriter damarının, kontrolsüz arttığını söylüyorlar" dedikten sonra AB'nin İlerleme Raporunda 64 gazetecinin cezaevinde olduğunu söylediğine dikkat çekti.



Haberin son bölümünde gazete, "kosmopolit" İstanbul'da iddialı ve iyi eğitim görmüş gençlerin bile Avrupa Birliği'nden bıktığı yorumu yaparken 19 yaşındaki bir kız öğrencinin, kuşağının, batmakta olan Avrupa Birliği'ne katılmakla ilgilenmediğini söylediğini ancak yine kendi ve arkadaşlarını, Arap dünyasından çok Avrupa'nın çektiğinde ısrar ettiğini de yazdı.



Gazete, aynı kız öğrenci ile ilgi "'Beyrut'tan çok Paris'i gitmeyi tercih ederdim' dedikten sonra çabucak "Türkiye ne doğu nede batı. Kendi istikametimizde ilerliyoruz' ekledi" diye yazdı.



