Aşırı sağcı parti UKIP: Türkiye AB üyesi olursa, Köln gibi toplu taciz vakaları artar!

İngiltere'deki göçmen ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) lideri Nigel Farage, Türkiye'nin AB'ye üye olması durumunda Almanya'nın Köln kentinde yaşanan toplu taciz olaylarının artacağını iddia etti.

Avrupa'daki sınır kontrolleri üzerine bir konuşma sırasında Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine karşı çıktığını bir kez daha dile getiren Farage, "Açık konuşuyorum, eğer biz, Almanya ya da İsveç bu tip kadınların en iyi şartlarda dahi ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğü ülkelerden sayısız erkeği ülkelerimize kabul edersek ne bekleyebiliriz?" dedi.

31 Aralık'ta Köln'de düzenlenen yeni yıl kutlamaları sırasında toplu taciz olayları yaşanmış, Alman polisi 190 kişiyi gözaltına almıştı.

Alman basınında Köln'de yaşanan saldırılardan, Almanya'ya getirilen mülteciler sorumlu tutulmuş ve Başbakan Angela Merkel'in mültecilere açık kapı politikası eleştirilmişti.

Türkiye'nin AB üyesi olması halinde İngiltere'nin de Türkiye tarafından idare edilen bir Avrupa'nın parçası haline geleceğini savunan Farage,Türkiye ve AB arasındaki göçmen krizi anlaşmasının Ankara'nın eline çok önemli bir koz verdiğini savunan Farage, "Sayın Erdoğan akıllı bir oyun oynuyor değil mi? Merkel Türkiye'yi 2025 yılına kadar AB üyesi yapma konusunda son derece kararlı" dedi.

İngiltere'nin AB'den çıkması gerektiğini savunan UKIP lideri, "Eğer AB'de kalmayı tercih ederseniz, Türkiye'yle aynı birlik içerisinde yer almayı seçmiş olacaksınız. Sayısı hızla artan ve 77 milyon nüfusu olan bir ülkeye serbest dolaşım hakkını vermiş olacaksınız" dedi.

İngiltere, Haziran ayında AB'de kalıp kalmamayı oylayacak.

Başbakan David Cameron, Muhafazakar Parti içerisinde görüş ayrılıklarına yol açsa da İngiltere'nin AB'de kalması gerektiğini savunuyor.