Türkiye, ABD'yi yenip süper güç olacak

ABD’de ’Gölge CIA’ olarak bilinen Stratfor düşünce kuruluşunun başındaki George Friedman, “Önümüzdeki 100 yıl” adını verdiği kitabında Türkiye’yi geleceğin süper güçleri arasında saydı. Türkiye ile Japonya’nın liderlik yapacağı ülkelerin ABD ile savaşacağını ileri sürdü



Amerikan İstihbarat Ajansı CIA’ya yakınlığı nedeniyle “Gölge CIA” olarak bilinen Stratfor’un sahibi, ünlü stratejist George Friedman, önümüzdeki yüzyılın sonlarında Çin ve Rusya gibi ülkelerin gerileyip yerlerini Türkiye, Japonya, Meksika ve Polonya gibi yeni dünya güçlerine bırakacağını öne sürdü. Friedman, “Next 100 Years: A Forecast for the 21’st Century” (Önümüzdeki 100 Yıl: 21’inci Yüzyıl İçin Öngörüler) adlı yeni kitabında şu tahminlerde bulundu:



* Rusya ve Çin gibi güçler için önümüzdeki yüzyılda endişelenmeye gerek yok. Bu ülkeler komünizme benzer çöküş yaşayacak. Rusça veya Çince’yi bırakın, Türkçe, Japonca, Polonya ve Meksika dillerini öğrenmeye bakın.



* Gelecek yüzyılın süper güçleri Çin ve Rusya değil; Türkiye, Japonya, Meksika ve Polonya olacak. Türkiye’nin dünyadaki siyasi etkisi 2050 yılında Osmanlı haritasını andıran bir görüntü oluşturacak.



Savaş, bilim-kurgu filmi gibi olacak



* Yüzyılın sonlarına doğru ABD ile Türkiye-Japonya ittifakı arasında bir çatışma yaşanacak. Bu savaş bugüne kadar var olan klasik silahlarla yapılan savaşlardan tamamen farklı olacak. Yani bugünden bir tür bilim kurgu gibi görünen bir savaş yaşanacak. 21’inci yüzyılın gidişatını bu savaşın sonucu belirleyecek.



* ABD’nin şu an üzerine eğildiği İslamcı militanlarla savaş konusu 21’inci yüzyılla birlikte tarihin derinliklerinde kalacak.



* Uzun hayat beklentilerinin artması nedeniyle 1970-90 yıllarında dünyaya gelenler yaşlarının ileri dönemlerinde mali krizle karşı karşıya kalacak. Şimdi göçmenleri sınırlarından çeviren Amerika, bir süre sonra göçmenleri çekmek için teşvikler dağıtacak. n DIŞ HABERLER



Önemi nedir?



Stratfor 1996’da, Teksas’ın Austin kentinde kurulan özel bir istihbarat kurumu. Başında ünlü stratejist ve siyaset bilimci George Friedman bulunuyor. Friedman aynı zamanda “Amerika’nın Gizli Savaşı”, “Savaşların Geleceği” gibi best-seller kitapların yazarı. Türkiye’deki gelişmelerle ilgili olarak, Friedman tarafından kaleme alınan analizi “Türkiye-Yeni Osmanlıcılık” ve yeni ABD yaklaşımı konusunda ilginç bir çalışma olarak nitelenmişti. Friedman ve başında bulunduğu Stratfor, Pentagon’a da danışmanlık yapıyor. Stratfor, Asya’da 1997’de kriz yaşanacağını ABD yönetimine çok önceden bildirmişti.