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Türkiye, ABD'li Sikorsky firması ile 3,5 milyar dolarlık anlaşma

Türkiye, Sikorsky firmasıyla 3,5 milyar Dolar'lık bir sözleşme ile ortak olarak 109 adet 'genel maksat helikopteri' üretecek

22 Ekim 2013 15:44

Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma füzelerini 3,5 milyar dolarla Çin'den alma kararının ardından tartışmalar devam ederken, önümüzdeki günlerde ABD'li Sikorsky firmasıyla 3,5 milyar dolarlık bir sözleşme imzalanacak.

 

Türkiye'nin en uzun soluklu ihalelerinden biri

 

 

Türkiye'nin en uzun soluklu ihalelerinden biri olan "genel maksat helikopteri" programında ABD ve İtalyan üreticileri arasındaki rekabette kazanan ABD oldu. Hürriyet'in haberine göre, Sikorsky Askeri Sistemlerden Sorumlu Başkanı Samir Mehta, "Bu anlaşma önümüzdeki 30 gün içinde bütünüyle imzalanacak. Program kapsamındaki tamamlanmış helikopterin tesliminin 2018 yılında olması planlanıyor" dedi.

 

109 helikopter üretilecek

 

İmzalanacak sözleşmeyle Türkiye, Sikorsky firması ile ortak olarak 109 adet "genel maksat helikopteri" üretecek. Helikopterler Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'na verilecek. Helikopterler, muharebe arama/kurtarma ve yangınla mücadelede kullanılacak. Gerekli görüldüğü takdirde diğer sivil kurumlar için de helikopter üretilebilecek.

 

Görüşmeler 2010'da başladı

 

 

ABD'li Sikorsky firması ile 2010'da "görüşmelere başlama kararı" alınmıştı. Ancak Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Sikorsky firması arasında yaklaşık 3 yıldır süren sözleşme görüşmelerinde çok sayıda çıkmaza girilmişti. "Sözleşme görüşmelerinin iptal edilmesi" noktasına kadar gelen müzakerelerde geçtiğimiz günlerde sonuca varıldı.

 

Patriot telafisi

 

 

ABD'li firma ile imzalanacak 3,5 milyar dolarlık helikopter anlaşmasının maliyetinin de Çin'den alınacak füze sistemlerinin maliyetiyle aynı olması dikkat çekti. Füze sistemi konusunda Çin ile sözleşme masasına oturan Türkiye'ye ABD'den gelen yoğun eleştirilerin ardından sözleşmede imza kararı alınması, savunma çevrelerinde "Türkiye, ABD ile Patriot telafisi yapıyor" yorumlarına neden oldu.

 

Ortak üretim yapılacak

 

 

Türkiye ile ABD arasındaki kritik anlaşmanın ardından sürecin nasıl işleyeceği de ortaya çıktı. Buna göre, Aselsan, helikopterin en kritik elektronik sistemi olan kokpiti tamamen milli imkanlarla üretecek. TAI de helikopterin kritik parçalarının ve gövdesinin üretiminde büyük rol oynayacak. Bunun yanında çok sayıda yerli firma da helikopterin üretimi konusunda destek verecek.

 

Silah takılması ABD'nin iznine bağlı

 

 

Proje kapsamında "genel maksatlı" üretilen helikoptere silah takılmasıysa ABD hükümetinin izniyle mümkün olabilecek. Bu konuda ilk önce, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelecekteki ihtiyaçlarına, ardından da ABD'den alınacak teknik onaya bakılacak.

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