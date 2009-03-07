Türkiye-ABD ortak açıklama yayınladı

Türkiye ile ABD, ortak bir açıklama yayımlayarak, iki ülkeyi de ilgilendiren terörle mücadele, Irak, Afganistan, Orta Doğu, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci gibi çeşitli konularda yakın işbirliği ve danışmalara devam etme kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiler.





ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Ankara ziyareti çerçevesinde Dışişleri Bakanı Ali Babacan'la görüşmesinin ardından iki ülke ortak bir açıklama yayımladı.



Açıklama, "ABD Dışişleri Bakanı Clinton ve Türkiye Dışişleri Bakanı Babacan bugün ABD ve Türkiye arasındaki güçlü müttefiklik bağları, dayanışma ve stratejik ortaklık ile iki ülke tarafından 2006 yılı Temmuz ayında kabul edilen 'Ortak Vizyon ve Yapılandırılmış Diyalog Belgesi'nde ifadesini bulan barış, demokrasi, özgürlük ve refah ilkelerine bağlıklarını teyit etmişlerdir" paragrafıyla başladı.



"Türkiye ve ABD, iki ülkeyi müştereken ilgilendiren bütün konularda yakın işbirliği ve danışmalara devam etme kararlılıklarını vurgulamışlardır" denilen açıklamada, iki ülkenin Orta Doğu'da barış ve istikrara katkıda bulunulmasını ve bu çerçevede Gazze'de yaşanan insani krizin hafifletilmesi ve İsrail-Filistin sorununun iki devlete dayalı bir çerçevede çözümlenmesi de dahil Arap-İsrail ihtilafının kalıcı çözümüne destek olunmasını taahhüt ettikleri bildirildi.



Açıklamada, Türkiye ile ABD'nin birlikte çalışacakları diğer alanlar şöyle aktarıldı:



"İki ülke,



-Enerji arzı güvenliğinin güçlendirilmesini ve Hazar Havzası ve Irak enerji üreticilerinin Avrupa ve dünya pazarlarına ulaşabilmelerini sağlamak üzere güney koridoru doğal gaz ve petrol altyapılarının geliştirilmesini;



-Türkiye ve Ermenistan'ın ilişkilerin normalizasyonu çabalarına ABD'nin de destek olması ve Yukarı Karabağ sorununun çözümü için Minsk grubunun çabalarına ortak destek verilmesi suretiyle Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve refahın yayılmasının teşvik edilmesini;



-Balkanlar'da işbirliğinin devam ettirilmesini;



-Kıbrıs sorununun BM'nin himayesinde, kapsamlı, ve iki tarafın kabul edebileceği şekilde çözüme kavuşturulmasının güçlü bir şekilde desteklenmesini ve bu çerçevede Kıbrıs Türklerine uygulanmakta olan tecridin sona erdirilmesini;



-İki ülkenin ortak düşmanı olan PKK ve El Kaide başta olmak üzere terörizme karşı mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesini taahhüt etmişlerdir."



Açıklamada, ABD'nin Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlar çerçevesinde istihbarat desteğini sürdürecek olup, bu desteğin artırılması yolları üzerinde çalışmakta olduğu da vurgulandı.



G-20 üyesi olarak ABD ve Türkiye'nin, küresel ekonomik krizle mücadelede yakın işbirliğini sürdürmeyi ve ticaret, yatırım, bilimsel ve teknolojik işbirliği başta olmak üzere ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik çabaları artırmayı taahhüt ettikleri de bildirildi.



AB, Afganistan, Irak…



Açıklama daha sonra şöyle devam etti:



"ABD Dışişleri Bakanı Clinton ve Türkiye Dışişleri Bakanı Babacan, ABD'nin kuvvetle desteklemeyi sürdürdüğü bir hedef teşkil eden, Türkiye'nin AB'ye üye olarak katılımını ve ayrıca Türk hükümetinin reform sürecine vermekte olduğu önemi ele almışlardır. Türkiye ve ABD dışişleri bakanları, transatlantik ilişkilere bağlı ve güçlü bir NATO bünyesinde müttefik ülkeler olarak, Türkiye'nin Afganistan'a katkılarının sürdürülmesi de dahil, Afganistan'da işbirliğinin devamını taahhüt etmişlerdir. İki bakan, Irak'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik taahhütleri ile demokratik, çoğulcu, birleşik, federal bir Irak için desteklerini yinelemişlerdir. İki ülke dışişleri bakanları ayrıca, üst düzey ziyaretler ve PKK'ya karşı işbirliğinin ele alındığı üçlü toplantılarla da ortaya konduğu şekilde, Türkiye'nin Irak hükümeti ile derinleşen ilişkilerinden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir."



Türkiye ve ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin küresel barış ve istikrarı muhafaza etmek ve uluslararası topluma yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla yapmakta olduğu çalışmalara güçlü destek verecekleri belirtilerek, bu çerçevede "örgütlü suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm ve kitle imha silahları ile bunların fırlatma vasıtalarının bölgede ve ötesinde yayılması tehdidi de dahil bu gibi meselelerde işbirliği yapacakları" kaydedildi.



Yeni bir çağ için yeni bir girişim



Ortak açıklamanın son bölümünde iki bakanın Türk ve Amerikan toplumları arasındaki temaslar başta olmak üzere geniş bir zeminde yürüyen iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitlendirilmesi yönündeki kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi. Bu bağlamda, iki bakanın "Genç Türkiye/Genç Amerika: Yeni Bir Çağ İçin Yeni Bir İlişki" adlı girişimi ilan ettikleri belirtildi. Söz konusu girişimin, yeni yetişen Türk ve Amerikalı genç liderlerin, insanların yaşamlarını olumlu etkileyecek açılımlar yapmalarını mümkün kılacağı ve iki ülkede geleceğin liderleri arasındaki bağlar açısından bir yatırım teşkil edeceği kaydedildi.

