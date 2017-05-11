CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretine ilişkin olarak “Bir erteleyin bakalım. Bazen masayı dağıtmak, planlanan bir ziyarete gitmemek, bazen masadan kalkmak gitmekten daha fazla olumlu etki doğurabilir çıkarlar açısından. Türkiye ABD karşısında ezik duruma düşürülüyor” dedi.

Yılmaz, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ABD’nin YPG’ye yapacağı ağır silah yardımı kararına tepki göstererek şöyle dedi:

“ABD, PYD konusundaki maskesini düşürmüş durumda. ABD bir adım attı, bir karar verdi, biz Kuzey Kore kadar dik duramıyorsak o zaman büyük devlet idealinden vazgeçtiğimiz anlamına gelir. Bazen masayı dağıtmak, planlanan bir ziyarete gitmemek, bazen masadan kalkmak, gitmekten daha fazla olumlu etki doğurabilir, çıkarlar açısından. ‘Efendim ben gideceğim, orada yüzüne söyleyeceğim’, diplomaside kanallar vardır, gitmeden de söylersiniz, büyükelçiyi çağırırsınız Dışişlerine, sizin oradaki büyükelçiniz gider, ayrıca başka kanallar vardır, onları devreye sokarsınız. Türkiye ABD karşısında ezik duruma düşürülüyor.”

"Olumlu sonuç çıkmayacaktır"

Cumhurbaşkanının ABD ziyaretine ilişkin soruya Yılmaz, “Biz olumlu bir sonuç çıkacağını düşünmüyoruz. Çünkü bu yeni bir strateji değil. Obama döneminde devreye sokulan, Amerika’da yönetim değişiyor ama strateji değişmiyor. Bir zamanlar Saddam’ı devirmek için peşmergenin silahlandırılmasıyla bugün IŞİD’i Rakka’dan kovmak için PYD’nin, YPG’nin silahlandırılması arasında yöntem olarak çok büyük bir fark yoktur. Aynı yapılar çıkacaktır. Türkiye’nin de dikkatli olması gerekir” yanıtını verdi.

"Erteleyin bakalım"

“İncirlik kapatılsın tartışmalarına ne diyorsunuz?” sorusuna Yılmaz, “Siyasette hamaset ve sorumsuz söylenen her söz eğer arkasında duramıyorsanız size irtifa kaybettirir. Benim söylediğim öyle ağır bir yaptırım değildir, bir ziyaret var planlı bir ziyaret, bir erteleyin bakalım, bir konuşulsun, bir görüşülsün, bir durum ortaya çıksın, ne olduğu anlaşılsın. ABD, Genelkurmay Başkanı’nın ön heyet başkanı olduğu bir toplantıdan bir gün sonra bu açıklamayı yapıyor. Demek istiyor ki biz sizi dinledik ama sizin görüşünüze itibar etmiyoruz demek istiyor” dedi.

“Ağır silahlar konusu iade edilir mi edilmez mi tartışması var” sözüne de Yılmaz, “Etmeyeceğini açıkladılar” ifadesini kullandı.

Yılmaz, “Irak’a dışarıdan getirilen hiçbir silah iade edilmemiştir ve sonra bu silahların bir kısmı Irak’ta pazarlarda satılmıştır. Şu anda da Suriye’de bu silahlar hiç kimse düşünmesin ABD’ye iade edilecektir diye, yok öyle bir şey” diye konuştu.