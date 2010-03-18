Türkiye-AB ticaret hacmi yüzde 20 azaldı

T24 - AB'nin 5'inci büyük pazarı ve 7'inci büyük ticaret ortağı olan Türkiye bu konumunu geçen yıl da korudu.



AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre 2009 yılında Türkiye'nin AB'den ithalatı yüzde 19 düşüşle 43.9 milyar euroya inerken AB'ye yaptığı ihracat yüzde 22 azalarak 36.1 milyar avroya geriledi. Bir önceki yıl 100 milyar euro olan Türkiye-AB ticaret hacmi geçen yıl 80 milyar euroya indi.



Türkiye, AB'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 204.5 milyar euroyla ABD, 88.6 milyar euroyla İsviçre, 81.6 milyar euroyla Çin ve 65.7 milyar euroyla Rusya'nın ardından 5'inci sırada bulunurken AB'ye en fazla ihracat yapan ülkeler sıralamasında 214.7 milyar euroyla Çin, 160 milyar euroyla ABD, 15.4 milyar euroyla Rusya, 73.8 milyar euroyla İsviçre, 68.7 milyar euroyla Norveç ve 55.8 milyar euroyla Japonya'nın ardından 7'inci sırada yeraldı.



AB'nin Türkiye ile ticareti 7.8 milyar euro, İsviçre ile ticareti 14.8 milyar euro ve ABD ile ticareti 44.5 milyar euro fazla verirken Japonya'ya karşı 19.8 milyar euro, Norveç'e karşı 31.1 milyar euro, Rusya'ya karşı 49.7 milyar euro ve Çin'e karşı 133.1 milyar euro açık verdi.



Geçen yıl AB'nin toplam ihracatı yüzde 16 düşüşle 1 trilyon 94.4 milyar euroya ve toplam ithalatı yüzde 23 düşüşle 1 trilyon 199.7 milyar euroya indi. Böylece AB'nin 2008 yılında 258.5 milyar euro olan dış ticaret açığı geçen yıl 105.3 milyar euroya geriledi.