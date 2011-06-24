-TÜRKİYE AB STRES TESTİNİ REFERANS ALACAK BRÜKSEL (A.A) - 23.06.2011 - Türkiye ve Rusya, nükleer santrallerin güvenliğinde AB'nin stres testini referans almayı kabul etti. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, AB ve Avrupalı komşularının katılımıyla bugün Brüksel'de düzenlenen nükleer stres testi üst düzey toplantısında Türkiye ve Rusya ile birlikte Ermenistan, Ukrayna, Belarus, Hırvatistan ve İsviçre'nin AB ile benzer stres testleri gerçekleştirmek konusunda uzlaştığı belirtildi. Açıklamada, sözkonusu ülkelerin mevcut ve planlanan nükleer santrallerini yeniden gözden geçirerek AB tarafından geliştirilen nükleer stres testini referans alacağı kaydedildi. AB ve komşuları ayrıca nükleer testlerin şeffaf olması ve bir ülkedeki test sonuçlarının diğer ülkelerin uzmanlarınca da değerlendirilmesi konusunda uzlaştı.