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Dünya

Türkiye-AB buluşması bugün Brüksel'de

Avrupa Birliği ve Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısı bugün Brüksel'de yapılıyor.

10 Mayıs 2010 03:00

T24-  Avrupa Birliği ve Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısı bugün Brüksel'de yapılıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış Brüksel'de görüşmelerde bulunacak.


Davutoğlu ve Bağış, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek ve İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Cecilia Malmström ile görüşecek.


Türkiye - AB Ortaklık Konseyi basın toplantısı da, Türkiye saatiyle 20.00'de yapılacak.


Bu arada, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi yarın Strasbourg'da toplanıyor.


Toplantılarda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) geleceği ve Bosna-Hersek ana gündem maddesini oluşturacak.


Gürcistan'daki gelişmeler, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Avrupa Konseyi'nin reform süreci yine görüşmelerde tartışılacak konular arasında yer alıyor.


Bu toplantının ardından dönem başkanlığı altı aylık süre için İsviçre'den Makedonya'ya geçecek. ( Cnntürk)

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