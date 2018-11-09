T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL, (DHA) Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grubu'nda karşılaşacağı İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı özel maçın kadrosu açıklandı

09 Kasım 2018 17:05

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye\'nin UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grubu\'nda karşılaşacağı İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı özel maçın kadrosu açıklandı. 

Türkiye\'nin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor;

KALECİ: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat, 
DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Özsoy, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram, 
ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Aytaç Kara, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Hakan Serbest, Hakan Çalhanoğlu, 
FORVET: Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Türkiye UEFA UluslarLigiGrubuUkraynaGökhan Akkan Serkan Kırıntılı Sinan BolatDEFANS Mehmet ZekiMert MüldürSöyüncü ErtuğrulKaan Ayhan Merih Demiral Serdar Aziz Hasan Ali KaldırımBayramORTA SAHA CengizSerdar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24