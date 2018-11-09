Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL, (DHA)
Türkiye\'nin UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grubu\'nda karşılaşacağı İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı özel maçın kadrosu açıklandı.
Türkiye\'nin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor;
KALECİ: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat,
DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Özsoy, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram,
ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Aytaç Kara, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Hakan Serbest, Hakan Çalhanoğlu,
FORVET: Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal