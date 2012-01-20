Türkiye 9 yılda 212 milyar TL borçlandı

T24 - 2002 yılında 6 milyar 605 milyon lira olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları, 2011 Ekim ayı itibariyle 219 milyar liraya ulaştı.



Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, CHP Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarına ilişkin yazılı soru önergesini, BDDK Başkanı Tevfik Bilgin'in bilgi notuyla yanıtladı.



Buna göre, tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarının toplamı; AK Parti'nin iktidara geldiği yıldan bu yana 212 milyar 465 milyon lira arttı.



Yıllara göre artış şöyle:

- 2002 yılında 6 milyar 605 milyon lira

- 2003 yılında 12 milyar 842 milyon lira

- 2004 yılında 26 milyar 448 milyon lira

- 2005 yılında 46 milyar 721 milyon lira

- 2006 yılında 69 milyar 101 milyon lira

- 2007 yılında 94 milyar 993 milyon lira

- 2008 yılında 117 milyar 133 milyon lira

- 2009 yılında 129 milyar 915 milyon lira

- 2010 yılında 172 milyar 623 milyon lira

- 2011 yılı Ekim 219 milyar 70 milyon lira





