-TÜRKİYE 9 AYDA 20,3 MİLYON TON PETROL İTHALATI YAPTI ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Türkiye bu yılın 9 ayında (Ocak-Eylül) yaklaşık 20,3 milyon ton petrol ithalatı yaptı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ''Petrol Piyasası 2010 Yılı İlk 9 Aylık Raporunu'' yayımladı. Rapordan yapılan derlemeye göre, 2010 yılının ilk yarısında 34 ülkeden toplam 20 milyon 332 bin 967 ton petrol ithalatı yapıldı. Toplam ithalatın 12 milyon 294 bin 857 tonunu ham petrol, 5 milyon 636 bin 479 tonunu kırsal motorin, 1 milyon 473 bin 568 tonunu motorin, 414 bin 315 tonunu fuel oil 3, 255 bin 541 tonu jet yakıtı, 213 bin 186 tonunu 95 oktan kurşunsuz benzin, 43 bin 21 tonu fuel oil 5 ve 2 bin tonunu da uçak benzini ithalatı oluşturdu. Toplam 20,3 milyon tonluk ithalatın yaklaşık 6,6 milyon Rusya Federasyonu'ndan, 5,3 milyon tonu İran'dan, 1,4 milyon tonu Suudi Arabistan'dan, 1,4 milyon tonu Irak'tan 1,2 milyon tonu Kazakistan'dan karşılandı. Türkiye'nin petrol ithalatının yüzde 32'sini karşılayan Rusya'dan 2,7 milyon tonluk ham petrol ithalatının yanı sıra 3,9 milyon ton kırsal motorin, 34 bin ton motorin, 21 bin 669 ton fuel oil 3 ve bin 200 ton fuel oil 5 ithalatı da yapıldı. Rapora göre, yılın ilk 9 ayında 90 ülkeye yaklaşık 3,6 milyon ton petrol ihracatı yapıldı. İhracatın en fazla yapıldığı ülkeler Singapur, Suriye, Mısır, İran ve KKTC olarak sıralandı. -DAĞITICIDA LİDER POAŞ- Bu yılın Ocak-Eylül döneminde 48 dağıtıcı şirket toplam 1 milyon 575 bin 633 ton benzin, 10 milyon 293 bin 87 ton motorin, 586 bin 872 ton fuel oil, 18 bin 258'i diğer yakıtlar olmak üzere 12 milyon 473 bin 850 ton satış yaptılar. Dağıtıcı satışlarında yüzde 24,7 ile Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ) başı çekti. POAŞ'ı yüzde 19,5 pay ile Shell&Turcas Petrol A.Ş., yüzde 16,7 pay ile OPET, yüzde 10,8 pay ile BP, yüzde 5,7 pay ile Total Oil izledi. Ocak-eylül döneminde Türkiye'deki rafineri üretimi 15 milyon 158 bin 947 ton olurken, bunun 3 milyon 5 bin 357 tonunu 95 ve 98 oktan kurşunsuz benzin üretimi, 2 milyon 24 bin 487 tonunu jet yakıtı, 1 milyon 958 bin 613 tonunu motorin, 2 milyon 81 bin 552 tonunu diğer motorin türleri, 2 milyon 57 bin 980 tonunu fuel oil 5-6 üretimi oluşturdu.