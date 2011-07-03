Türkiye, 7,9 milyar lira vergi ödedi

T24 -

Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, 6111 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun kapsamında uygulamaya konulan yapılandırmaya yoğun ilgi gösteren vatandaşların, aynı duyarlılığı borç ödeme konusunda da ortaya koyduklarını ifade etti.





İlk taksitin son ödeme günü olan 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla ilk taksit ve bu tarihe kadar yapılan defaten ödemeler dahil 7 milyar 908 milyon 887 bin 740 liralık bir tahsilat yapıldığını belirten Şimşek, bunun 5 milyar 377 milyon liralık bölümünün defaten ödeme, 2 milyar 531,8 milyon liralık bölümünün de taksitli ödemelerden oluştuğunu söyledi.





Maliye Bakanı, yeniden yapılandırma kapsamında matrah artırımı yoluyla 1 milyar 201,8 milyon liralık tahsilat yapıldığını, stok beyanlarıyla da 1 milyar 202,9 milyon lira geldiğini ifade etti.





Şimşek, 5 milyar 504,2 milyon liralık tahsilatın da kesinleşmiş, ihtilaflı alacaklar, inceleme ve tarhiyat safhasındaki alacaklar ile pişmanlık beyanları ve diğer alacaklardan meydana geldiğini belirtti.





Bakan Şimşek, ''Daha önce yapılan tecil yapılandırma uygulamalarında yüzde 23'lük bir başarı sağlanmışken, bu kanun kapsamındaki ilk taksit ödemeleri itibarıyla yüzde 81'lik bir tahsilat oranına ulaşıldı. Bu gerçekten memnuniyet verici bir rakam'' dedi.







Yapılandırma tutarı 39,4 milyar liraya ulaştı





Maliye Bakanı, yeniden yapılandırma başvurularının bitmesinin ardından 2 Haziran'da Batman'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması uygulamasına ilişkin başvuru sonuçları hakkında kamuoyuna bilgi verdiğini de hatırlatarak, şöyle konuştu:





''O tarihte, kanun kapsamında yapılandırılan borç tutarının 36,5 milyar lira olduğunu açıklamıştık. Devam eden başvuru sonuçlarıyla birlikte başvuru tutarı da toplamda 39 milyar 432 milyon 963 bin liraya ulaşmıştır. 30 Haziran tarihi itibarıyla kanun kapsamındaki başvuruların yüzde 20'sinin tahsilatı gerçekleşmiş durumdadır.





39,4 milyar liralık başvurunun 27 milyar 123,4 milyon liralık bölümü kesinleşmiş alacaklar, taksim, tecil, 5 milyar 641,7 milyon liralık bölümü ihtilaflı, inceleme, tarhiyat safhasındaki alacaklar ile pişmanlık beyanlarından oluşmaktadır. Stok beyanı tutarı 1 milyar 545,3 milyon lira, matrah artırımı tutarı da 5 milyar 122,6 milyon lira olarak gerçekleşmiştir.''





Vatandaş taksit ödemelerinde de duyarlılık gösterdi





Yeniden yapılandırma uygulamasını vatandaş açısından tarihi bir fırsat olarak niteleyen Bakan Şimşek, mükelleflerin de yeniden yapılandırmaya büyük ilgi gösterdiğini ve başvurularda muazzam bir rakama ulaşıldığını söyledi.





İlk taksit ödemelerinde de mükelleflerin aynı duyarlılığı ortaya koyduğunu kaydeden Şimşek, şöyle devam etti:





''Biz de bakanlık olarak, yeniden yapılandırma için başvuruda bulunan mükelleflerimizi yakından takip ediyoruz. Taksitlerini aksatanlara gerekli hatırlatmaları yapıyoruz. Yeniden Yapılandırma Kanunu, vatandaşımıza, vergi mükellleflerine çok büyük avantajlar sağlamıştır. Bu aşamada bakanlık olarak, müracaatta bulunan mükelleflerin ödemelerini titizlikle takip etmelerini ve borçlarını zamanında ödemelerini önemle tavsiye ediyoruz. Bu durum, devlet alacaklarının tahsili için yapacağımız çalışmalarda mükelleflerimizin sıkıntıya düşmemeleri açısından da son derece önem arz ediyor. İlk taksitte oldukça yüksek bir ödemeyi gerçekleştiren mükelleflerimizin, bundan sonra da aynı tavrı sürdürmesini bekliyoruz.''







Tahsilat tablosu



YAPILANDIRMA TİPİ DEFATEN TAKSİTLER TOPLAM

(TL)

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6111 Tecil Toplamı 3.402.798.932 2.101.381.891 5.504.180.823

Matrah Artırımı 771.312.630 430.488.842 1.201.801.472

Stok Beyanları 1.202.905.444 - 1.202.905.444

Genel Toplam 5.377.017.006 2.531.870.734 7.908.887.740





