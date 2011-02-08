-TÜRKİYE: 71 - ALMANYA: 61 GAZİANTEP (A.A) - 07.02.2011 - Türk Telekom Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Türkiye (A) Grubu'ndaki üçüncü maçında Almanya'yı 71-61 yendi. Ay yıldızlılar, grubundaki dördüncü karşılaşmasını yarın saat 20.00'de Ukrayna ile yapacak. Stat: Kamil Ocak Hakemler: Benjamin Jimenez xxx, Saso Petek xxx, Ciprian Stoica xxx Türkiye: Cedi Osman xxx 14, Metecan xxx 14, Kartal xxx 7, Ayberk xxx 11, Mehmet Fırat Alemdaroğlu xx 3, Kenan Sipahi xx 4, Emircan x, Hakan xx 3, Mert x, İbrahim Sertan xx 4, Mehmet Şanlı xxx 7, Göktürk Gökalp xx 4 Almanya: David Taylor xxx 11, Jan-Niklas Wimberg xx 3, İsmet Akpınar xxx 12, Gavin Schilling xxx 15, Daniel Mayr xx 2, Nico Osterman x, Sebastian Heck xx 2, Terry Thomas xx 5, Janis Stielow xx 7, Maximilian Ugrai xx 1, Robyn Missa x, Niklas Ney xx 3 1. Periyot: 24-09 Devre : 38-22 3. Periyot: 52-38 Turnuvanın üçüncü gününde gruplarda yapılan maçlarda şu sonuçlar alındı: -(A) GRUBU- Türkiye-Almanya: 71-61 Ukrayna-Porto Riko: 79-74 Romanya-Rusya: 58-84 -(B) GRUBU- Fransa-Çin: 67-69 Bulgaristan-Slovenya: 63-72 Gürcistan-İran: 50-62