Türkiye 6'da 6 yaptı

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerindeki son maçında Fransa'yı deplasmanda 80-78 mağlup etti.





Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri C Grubu'ndaki son karşılaşmasında Fransa ile prestij maçı yaptı. Tony Parker'lı güçlü rakibini 80-78 mağlup eden ay-yıldızlılar, 6 maçta 6 galibiyetle grup lideri olarak Polonya biletini aldı.



12 Dev Adam Hidayet Türkoğlu'nun kadroda yer almadığı karşılaşmaya Engin Atsür, Sinan Güler, Cenk Akyol, Kerem Gönlüm ve Fatih Solak beşiyle başladı. Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmaya Tony Parker'ın ağırlığını koymasıyla Fransa, ilk çeyreği 20-15 önde kapattı.



İkinci çeyreğe de hızlı başlayan Fransa, ilk dört dakikada skoru 29-20'ye getirerek farkı 9 sayıya çıkardı. Dış atışlardan bulduğu sayılarla oyunda dengeyi kuran Türkiye, farkı azaltmasına rağmen devreyi 35-30 geride tamamladı.



Üçüncü çeyreğe 10-0'lık bir seriyle giren 12 Dev Adam, skoru 40-35'e getirerek skor üstünlüğünü elde etti. Tony Parker'ın hücumda yeniden devreye girmesiyle birlikte ay-yıldızlılara 7-0'lık seriyle cevap veren Fransa, skoru 42-40'a taşıyarak yeniden öne geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, Fransa son çeyreğe 56-52 önde başladı.



Son çeyrekte Barış Hersek ve Kerem Tunçeri'nin basketleriyle kontrolü ele geçiren Türkiye, öne geçmeyi başardıktan sonra skoru 74-67'ye getirerek farkı 7 sayıya kadar çıkardı. Son bölümde Fransa'nın kolay sayılarına engel olamayan Türkiye, farkın kapanmasına rağmen, son saniyeleri nefes kesen karşılaşmayı serbest atışlardaki başarısıyla 80-78'lik skorla kazandı.



Fransa'nın yıldızı Tony Parker, 37 sayı - 7 ribaunt - 5 asistlik performansıyla maça damgasını vuran isim olurken, De Colo 9 sayı - 4 ribaunt - 3 asistle, Diawara 8 sayı - 3 ribauntla oynadı.



Türkiye'de ise, 16 sayı - 6 ribauntla karşılaşmayı tamamlayan Fatih Solak ön plana çıkan isim oldu. Sinan Güler 14 sayı - 4 ribauntla katkı yaparken, Kerem Tunçeri 13 sayı - 5 ribaunt - 3 asistle salondan ayrıldı. Ersan İlyasova ise, 12 sayı - 7 ribauntla oynadı.



Öte yandan, daha önce grup ikinciliğini garantileyen Fransa, en iyi üç grup ikincisi arasında yer almayı başaramayarak Polonya'da düzenlenecek finallere katılma hakkını kaybetti.

