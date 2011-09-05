-Türkiye, 6 bin 774 Suriyeli'yi ağırlıyor ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün itibarıyla Türkiye'deki Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı sayısının 6 bin 774 olduğunu bildirdi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, sınırın hemen ötesinde bulunan yaklaşık bin 200 Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşına günlük kumanya dağıtımı yapıldığı belirtildi. 4-5 Eylül 2011 tarihlerinde 61 Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşının kendi istekleri ile ülkelerine döndüğü, 50 kişinin ise Türkiye'ye giriş yaptığı ifade edilen açıklamada, bugüne kadar Türkiye'ye 17 bin 132 Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşının geldiği, geri dönüş yapanların sayısının 10 bin 358 olduğu, bugün itibarıyla Türkiye'deki Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı sayısını da 6 bin 774 olduğu duyuruldu. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''13'ü refakatçi, 34'ü hasta ve yaralı olmak üzere toplam 47 kişi hastanede bulunmaktadır. Suriye Arap Cumhuriyeti'nden ülkemize yönelik nüfus hareketlerine ilişkin olarak Başkanlığımızın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarca çadırkentlerde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme ve diğer hizmetler verilmektedir. Çadırkentte kalan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına günlük olarak 3 öğün sıcak yemek verilmeye devam edilmektedir.''