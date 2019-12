-TÜRKİYE 55. SIRADA NEW YORK (A.A) - 03.05.2011 - ABD'de 164 ülke arasında yapılan bir araştırmaya göre, dünyada anne olmak için en iyi ülke sıralamasında Norveç başı çekerken, Afganistan en son sırada yer aldı. Türkiye ise anne olmak için en iyi ülkeler sıralamasında 55'inci oldu. Norveç, anne ve çocuk ölümü oranlarının düşük olması, kadınların daha uzun ömürlü olması, okuma oranının yüksekliği, doğum izninin en az bir yıl olması gibi kriterlerle bu araştırmada ilk sırayı aldı. ''Save the Children'' adlı kuruluşun 12'incisini hazırladığı annelik araştırmasında, gelişmiş ülkeler arasında Avustralya ikinci, İzlanda üçüncü, ABD ise 31'inci sırada yer aldı. Araştırma, anneler gününün öncesinde duyuruluyor. Kadınların ömrünün ortalama 45 yıl olduğu Afganistan'ın, anne olmak için en kötü ülke olduğu belirtildi. Afganistan'da her 11 kadından biri doğumda ölüyor ve her 5 çocuktan biri 5 yaşını göremeden hayata gözlerini kapatıyor. Sıralamada anne olmak için en iyi ülke olan Norveç'te ise kadınların ömrü ortalama 83 yıl ve sadece 175 kadından biri, 5 yaşına gelmeden çocuğunu kaybediyor. Norveçte deneyimli sağlık personeli doğumlarda bulunurken, Afganistan'da doğumların sadece yüzde 14'ünde sağlık personeli yer alıyor. Norveç'te kadınların yüzde 82'si modern doğum kontrol yöntemlerini kullanırken, Afganistan'da bu oran yüzde 16. ABD'nin sıralamada 31'inci sırada yer almasının nedeni de, sanayileşmiş ülkeler arasında anne ölüm oranının 2100'de 1 ile en üst seviyede olmasıyla açıklandı. Buna göre, ABD'deki bir kadının hamilelik veya doğum sırasında ölme riski bir İtalyan veya İrlandalı'ya göre 7 kez, Yunanistan'daki bir kadına göre ise 15 kez daha fazla. ABD'de ayrıca her bin çocuktan birinin 5 yaşına gelmeden öldüğü ve bu oranın yine sanayileşmiş ülkeler arasında yüksek olduğu belirtildi. Listede Fransa 10, Almanya 11, İngiltere 13'üncü, Yunanistan 19, Rusya 38'inci sırayı aldı. Daha az gelişmiş ülkeler arasında ikinci grupta yer verilen Türkiye ise Küba'nın birinci, İsrail'in ikinci ve Kıbrıs Rum kesiminin üçüncü olduğu bu listede, anne olmak için en iyi ülkeler sıralamasında 55'inci oldu. Türkiye'de her bin çocuktan 20'sinin, 5'inci doğum gününü göremeden öldüğü belirtildi. Annelerin hamilelik ve doğumla bağlantılı ölüm riski ise Türkiye'de 1900'de bir olarak açıklandı. Türkiye'de modern doğum kontrol yöntemlerinin, kadınların yüzde 43'ü tarafından kullanıldığı ve kadınların ömrünün ortalama 75 yıl olduğu ifade edildi. En az gelişmiş ülkeler olarak üçüncü ve ayrı bir grupta değerlendirilen Afrika ülkelerinin bir çoğu, araştırmada en alt seviyelerde yer aldı. Araştırmada ABD ve diğer sanayileşmiş ülkelerin, anne ve çocuk sağlığı için daha az avantajlı ülkelere yardımda bulunması da önerildi. Afganistan, bu listede en son sırada yer aldı.