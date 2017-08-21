Türkiye 5 yıllık tahvil faizleri Hazine ihalesi öncesi yükseldi

Türkiye'de 5 yıl vadeli tahvil faizleri, Hazine'nin Pazartesi günü ilerleyen saatlerde gerçekleştireceği yeni tahvil satışının öncesinde yükseldi. Kurda bir aylık beklenen volatilite, işlemlerin erken saatlerinde yukarı yönde hareket etti.



Bu hafta dikkatler, Hazine'nin tahvil ihalelerinde olacak. Hazine, Pazartesi günü yeni 5 yıllık sabit faizli tahvil, Salı günü ise 2 ve 10 yılıık tahvil ihracında bulunacak.



5 yıl vadeli tahvillerin faizi, üç günlük düşüşüne son verdi ve açılışta beş baz puanlık artışla yüzde 11.05'e çıktı.



Dolar/TL 'de bir aylık beklenen volatilite, 56 baz puan kadar yükselerek yüzde 8.78'e ulaştı.