Türkiye 456. sınavda



Bosna Hersek ile yarın karşılşacak Türk Milli Takımı, bugüne kadar yaptığı maçlarda 159 galibiyet aldı.



A Milli Futbol Takımı, 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenecek 19. Dünya Kupası Finalleri öncesi Avrupa elemeleri 5. Grup'ta yarın İstanbul'da Bosna-Hersek ile yapacağı gruptaki üçüncü maçla birlikte 456. karşılaşmasına çıkacak.



Türk Milli Futbol Takımı, 85 yıllık tarihinde, 239'u resmi, 216'sı özel olmak üzere geride kalan toplam 455 maçta 159 galibiyet, 109 beraberlik alırken, 187 kez de rakiplerine yenildi.



Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda toplam 584 gol atarken, kalesinde 699 gol gördü.





Terim 80. milli maçına çıkıyor



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'nın Bosna-Hersek ile yarın yapacağı 19. Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup'taki üçüncü maçıyla birlikte 80. milli sınavına çıkacak.



A Milli Futbol Takımı'nın başında ilk maçına 11 Nisan 1990 tarihinde Kopenhag'da Danimarka'ya karşı 1-0 yitirilen özel maçta çıkan Fatih Terim, daha sonra 1993-1996 yılları arasında görev yaptığı milli takımı, 17 Ağustos 2005'de Sofya'da Bulgaristan ile yapılan özel karşılaşmadan bu yana çalıştırmaya devam ediyor.



Ay-yıldızlılar, (A) Milli Futbol Takımı'nın başında en çok maça çıkan teknik adam unvanını açık ara elinde bulunduran Fatih Terim yönetiminde yaptığı toplam 79 maçta, 37 galibiyet, 23 beraberlik, 19 yenilgi alırken, 116 gol atıp, kalesinde 88 gol gördü.



Terim'in ikinci dönemi



Türk Milli Futbol Takımı, Fatih Terim'in ikinci döneminde yaptığı 24'ü resmi, 21'i de özel toplam 45 maçtan 20'sini kazandı, 15'inde berabere kaldı, 10'unu ise yitirdi.

