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Spor

Türkiye 455. sınavda

A Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da Belçika ile yapacağı gruptaki ikinci maçla birlikte 455. karşılaşmasına çıkacak.

09 Eylül 2008 03:00


A Milli Futbol Takımı, 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenecek 19. Dünya Kupası Finalleri öncesi Avrupa elemeleri 5. Grup'ta bugün İstanbul'da Belçika ile yapacağı gruptaki ikinci maçla birlikte 455. karşılaşmasına çıkacak.

Türk Milli Futbol Takımı, 85 yıllık tarihinde, 238'i resmi, 216'sı özel olmak üzere geride kalan toplam 454 maçta 159 galibiyet, 108 beraberlik alırken, 187 kez de rakiplerine yenildi. 

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Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda toplam 583 gol atarken, kalesinde 698 gol gördü.

TERİM 79. MAÇINA ÇIKIYOR

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim de, Belçika maçıyla birlikte 79. milli sınavına çıkacak.
A Milli Futbol Takımı'nın başında ilk maçına 11 Nisan 1990 tarihinde Kopenhag'da Danimarka'ya karşı 1-0 yitirilen özel maçta çıkan Fatih Terim, daha sonra 1993-1996 yılları arasında görev yaptığı milli takımı, 17 Ağustos 2005'de Sofya'da Bulgaristan ile yapılan özel karşılaşmadan bu yana çalıştırmaya devam ediyor.

Ay-yıldızlılar, A Milli Futbol Takımı'nın başında en çok maça çıkan teknik adam unvanını açık ara elinde bulunduran Fatih Terim yönetiminde yaptığı toplam 78 maçta, 37 galibiyet, 22 beraberlik, 19 yenilgi alırken, 115 gol atıp, kalesinde 87 gol gördü.

Türk Milli Futbol Takımı, Fatih Terim'in ikinci döneminde yaptığı 23'ü resmi, 21'i de özel toplam 44 maçtan 20'sini kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 10'unu ise yitirdi.

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