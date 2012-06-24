Türkiye, 4. madde kapsamında NATO'yu toplantıya çağırdı

Türkiye, askeri uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak NATO’dan toplantı talep etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk askeri uçağının Suriye tarafından düşürülmesine ilişkin Türkiye 4. madde kapsamında NATO’dan daimi temsilciler düzeyinde Salı günü toplantı talep etti.

4. MADDE NE DİYOR

NATO'nun 4. maddesi çerçevesinde bir üye ülke ulusal güvenliği, sınır bütünlüğü ya da bağımsızlığı tehlike altına girmesi halinde istişareler için diğer üye ülkeleri toplantıya çağırabiliyor. Türkiye daha önce Şubat 2003'te Irak İşgali'ne gidilen süreçte 4. maddenin işletilmesini talep etmişti. Ancak NATO üyesi ülkeler Türkiye'ye herhangi bir koruma sağlanamayacağını söylemişti. 4. madde aynı zamanda NATO kurucu anlaşmasının 5. maddesi için bir ön şart olarak da görülüyor.

5. MADDE NE DİYOR

5. madde ise bir üye ülkeye yapılan saldırının tüm ülkelere yapılmış bir saldırı olarak kabul edilmesi anlamına geliyor. Suriye askerlerinin Türkiye'ye doğru ateş açarak Kilis kampında bir kişiyi öldürmesi üzerine 5. maddenin işletilebileceği gündeme gelmiş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da bu ihtimali doğrulamıştı.



İngiltere: Ciddi şekilde endişeliyiz



Bir son dakika açıklaması yapan İngiltere Dışişleri Bakanlığı da, "Ciddi bir şekilde endişeliyiz. Konunun BM gündemine gelmesini destekleriz. BMGK'da Suriye için güçlü hamleler hazırız" ifadelerini kullandı.