-TÜRKİYE "EN İYİ TATİL YERİ" SEÇİLDİ LONDRA (A.A) - 02.09.2010 - İngiltere'nin önde gelen gezi dergisi "Conde Nast Traveller", Türkiye'yi ülke kategorisinde birinci seçti. Derginin okuyucuları tarafından çeşitli dallarda yapılan oylamayla belirlenen sonuçların ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da ödül töreni düzenlendi. Törende Türkiye'ye verilen ülke kategorisindeki "en iyi tatil yeri" birincilik ödülünü, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz aldı. Büyükelçi Çeviköz ödül töreninden sonra yaptığı açıklamada, Conde Nast'ın seyahat dergileri içindeki önemine dikkat çekerek, "Bu ödüle bir yerde gezi Oscar'ı demek mümkün. Böyle bir derginin okuyucularının oylarıyla seçilmek, ülke kategorisinde Türkiye'nin birinci olması çok gurur verici" dedi. Türkiye'nin sadece ülke kategorisinde değil, birçok kategoride ilk 10'a girdiğini ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade eden Çeviköz, aynı zamanda bütün ödüller arasındaki sıralamada Türkiye'nin ikinci olduğuna dikkati çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Londra Müşaviri İrfan Önal da, İngiltere'de Türkiye'nin özellikle son 3-4 yıldır popüler olduğunu ve bu popülaritesini her geçen yıl artan rakamlarla sürdürdüğünü kaydetti. "Conde Nast Traveller" dergisinin ödül töreninde, Türkiye "ülke" kategorisinde aldığı birincilik ödülünün yanı sıra, İstanbul "denizaşırı şehirler" kategorisinde 10 şehir arasında 5'inci, İstanbul'daki Çırağan Oteli "denizaşırı oteller" kategorisinde 10 otel arasında yine 5'inci ve İstanbul'daki Ritz Carlton Oteli "denizaşırı iş otelleri" kategorisinde 10 otel arasında 8'inci seçildi.