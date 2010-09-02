T24 LogoT24 Logo
Dünya

TÜRKİYE "EN İYİ TATİL YERİ" SEÇİLDİ LONDRA (A.A)

02 Eylül 2010 14:20

-TÜRKİYE "EN İYİ TATİL YERİ" SEÇİLDİ LONDRA (A.A) - 02.09.2010 - İngiltere'nin önde gelen gezi dergisi "Conde Nast Traveller", Türkiye'yi ülke kategorisinde birinci seçti. Derginin okuyucuları tarafından çeşitli dallarda yapılan oylamayla belirlenen sonuçların ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da ödül töreni düzenlendi.  Törende Türkiye'ye verilen ülke kategorisindeki "en iyi tatil yeri" birincilik ödülünü, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz aldı. Büyükelçi Çeviköz ödül töreninden sonra yaptığı açıklamada, Conde Nast'ın seyahat dergileri içindeki önemine dikkat çekerek, "Bu ödüle bir yerde gezi Oscar'ı demek mümkün. Böyle bir derginin okuyucularının oylarıyla seçilmek, ülke kategorisinde Türkiye'nin birinci olması çok gurur verici" dedi. Türkiye'nin sadece ülke kategorisinde değil, birçok kategoride ilk 10'a girdiğini ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade eden Çeviköz, aynı zamanda bütün ödüller arasındaki sıralamada Türkiye'nin ikinci olduğuna dikkati çekti.   Kültür ve Turizm Bakanlığı Londra Müşaviri İrfan Önal da, İngiltere'de Türkiye'nin özellikle son 3-4 yıldır popüler olduğunu ve bu popülaritesini her geçen yıl artan rakamlarla sürdürdüğünü kaydetti.  "Conde Nast Traveller" dergisinin ödül töreninde, Türkiye "ülke" kategorisinde aldığı birincilik ödülünün yanı sıra, İstanbul "denizaşırı şehirler" kategorisinde 10 şehir arasında 5'inci, İstanbul'daki Çırağan Oteli "denizaşırı oteller" kategorisinde 10 otel arasında yine 5'inci ve İstanbul'daki Ritz Carlton Oteli "denizaşırı iş otelleri" kategorisinde 10 otel arasında 8'inci seçildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24