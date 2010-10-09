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Spor

TÜRKİYE 3. SIRAYA GERİLEDİ ANKARA (A.A)

09 Ekim 2010 03:07

-TÜRKİYE 3. SIRAYA GERİLEDİ ANKARA (A.A) - 09.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki üçüncü maçında Almanya'ya 3-0 yenilen A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk yenilgisini alarak 3. sıraya geriledi. A Grubu'nda oynanan diğer karşılaşmalarda Kazakistan sahasında Belçika'ya 2-0 yenilirken, Avusturya ise kendi seyircisi önünde Azerbaycan'ı 3-0 yenmeyi başardı. Bu sonuçların ardından Almanya yenilmezlik unvanını koruyarak puanını 9'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Azerbaycan'ı 3-0 yenen Avusturya ise averajla ikinciliğe yükseldi. (A) Grubu'nda bu akşam yapılan maçların ardından oluşan puan durumu ise şöyle: Takım       O  G  B  M  A  Y  P   ------------------------------- Almanya     3  3  -  -  10 1  9 Avusturya   2  2  -  -  5  -  6 Türkiye     3  2  -  1  6  5  6 Belçika     3  1  -  2  4  4  3 Kazakistan  3  -  -  3  -  7  0 Azerbaycan  2  -  -  2  1  9  0 -MAÇ PROGRAMI- 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde (A) Grubu'nda 12 Ekim Salı günü Azerbaycan-Türkiye, Kazakistan-Almanya ve Belçika-Avusturya karşılaşmaları oynanacak. 

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