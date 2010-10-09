-TÜRKİYE 3. SIRAYA GERİLEDİ ANKARA (A.A) - 09.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki üçüncü maçında Almanya'ya 3-0 yenilen A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk yenilgisini alarak 3. sıraya geriledi. A Grubu'nda oynanan diğer karşılaşmalarda Kazakistan sahasında Belçika'ya 2-0 yenilirken, Avusturya ise kendi seyircisi önünde Azerbaycan'ı 3-0 yenmeyi başardı. Bu sonuçların ardından Almanya yenilmezlik unvanını koruyarak puanını 9'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Azerbaycan'ı 3-0 yenen Avusturya ise averajla ikinciliğe yükseldi. (A) Grubu'nda bu akşam yapılan maçların ardından oluşan puan durumu ise şöyle: Takım O G B M A Y P ------------------------------- Almanya 3 3 - - 10 1 9 Avusturya 2 2 - - 5 - 6 Türkiye 3 2 - 1 6 5 6 Belçika 3 1 - 2 4 4 3 Kazakistan 3 - - 3 - 7 0 Azerbaycan 2 - - 2 1 9 0 -MAÇ PROGRAMI- 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde (A) Grubu'nda 12 Ekim Salı günü Azerbaycan-Türkiye, Kazakistan-Almanya ve Belçika-Avusturya karşılaşmaları oynanacak.