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Türkiye 3 günde Rusların en çok tercih ettiği destinasyon oldu

Uçak bileti arama motorları verilerine göre Moskova - Antalya uçuşları için talepte % 30 artış gerçekleşti

04 Temmuz 2016 15:23

Yedi ay sonra Türkiye turları satışı yasağının kaldırılmasından sonra Türkiye, Rusya'da üç gün içerisinde en popüler destinasyon oldu.

Hürriyet'in Rusya'da Türkçe yayın yapan Gazetem gazetesine dayandırdığı haberine göre, Türkiye, Rusya turizm pazarında sahip olduğu en popüler destinasyon liderliğini üç gün içerisinde geri aldı. Uçak bileti arama motorları verilerine göre Moskova - Antalya uçuşları için talepte % 30 artış gerçekleşti.

Türkiye'ye tur satışlarına yönelik yasağın kaldırılmasının duyurulmasının ertesi gününde, Türkiye tur paketleri satışa çıktı. Bu durumda, tur operatörlerini bekleyen en büyük sorunun ise daha önce müşterilerinin rezervasyonlarını yaptıkları diğer destinasyonları, Türkiye ile değiştirme isteği olarak gösteriliyor. 

 

Yasağın kalktığı gün satışlar artmaya başladı

 

Tur firması temsilcisi İgor Blinov, Kommersant'a yaptığı açıklamada; Türkiye turlarının yasağın kalktığı günün ertesindeki cuma günü bütün satışlar içindeki oranının %6,7 iken cumartesi günü %38,8 olduğunu ve pazar günü %35,6' ulaştığını belirtti.

Tutu.ru verilerine göre, Türkiye turlarını yeniden satışa çıkaranlar, Anex Tour, Tez Tour, Biblio Globus ve Pegas Touristik oldu. Pegas Touristik Genel Müdürü Anna Podgornaya, şirketin haftada iki uçağın tamamını ve günlük bazda Türk Havayolları'ndan blok koltuk satın alınacağını belirtti. Podgornaya, turlara ilgi olduğunun da altını çizdi.

 

Charter'la birlikte fiyatlar düşecek

 

Türkiye destinasyon olarak Rusya'da yasaklanmadan önce en fazla Rus turistin gittiği destinasyon konumundaydı. Federal Turizm Ajansı verilerine göre Rusya'dan yabancı ülkelere tatile giden turistlerin %10'u yani 3,46 milyon turist 2015'te Türkiye'ye gitti.

Henüz teknik anlamda tam olarak önü açılmayan ancak yakın bir tarihte tekrar Türkiye'ye uçuşların başlayacağı öngörülürken; turizmin asıl taşıyıcısı konumundaki olan charter seferlerinin de başlayacağı belirtiliyor. Tur operatörlerinin charter seferlerini hızlı bir şekilde organize ederek sefere sokabileceğinin altını çizen Pegas Touristik Genel Müdürü Anna Podgornaya, bunun ancak Rosavia'nın kararından sonra olabileceğini belirtti. AZUR Air havayolu temsilcisi Anastasia Matyushina'da aynı fikride olduğunu belirtirken, şirketin ilk olarak Moskova, St. Petersburg ve üç bölgesel şehirden daha Türkiye'ye uçuş koymayı planladıklarını söyledi.

Öte yandan Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), turların şuanda tarifeli uçaklar ile gerçekleştirilmesinden dolayı fiyatların yüksek olduğunu ancak charter seferlerinin başlaması ile fiyatların düşeceğini ve asıl talebin o zaman artacağını ve Rusların charter seferlerini beklediğini bildirdi.

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