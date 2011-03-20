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Spor

TÜRKİYE 3 BANT ŞAMPİYONU ANKARA (A.A)

20 Mart 2011 22:50

-TÜRKİYE 3 BANT ŞAMPİYONU ANKARA (A.A) - 20.03.2011 - Bilardo 3 Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda, Türkiye 2. kez Dünya Şampiyonu oldu. Almanya'nın Viersen kentinde 16-20 Mart 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen 3 Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda 2010 yılında olduğu gibi altın madalya yine Türkiye'nin oldu. 21 ülkenin mücadele ettiği ve yirmiikincisi düzenlenen 3 Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 2010 yılında Dünya şampiyonu olması sebebiyle iki takımla katıldı. 2009 Avrupa Şampiyonu olan A takımı Lütfi Cenet ve Tayfun Taşdemir oluştururken, 2010 yılında Dünya Şampiyonluğuna ulaşan Adnan Yüksel ve Murat Naci Çoklu ise B takımı olarak Türkiye'yi temsil etti. Grup müsabakalarında A takımı Vietnam ve Peru ile eşleşirken, B takımı ise Kore ve Fransa ile aynı grupta mücadele etti. A takımı grubunda 1. olarak adını çeyrek finale yazdırırken, B takımı müsabakalara gruplarda veda etti. Çeyrek finalde İspanya gibi güçlü bir rakiple eşleşen milliler İspanya galibiyetinin ardında yarı finalde Almanya karşısına çıktı. Almanya galibiyeti ise finalin adını Türkiye-Belçika olarak belirledi. Final maçında rakibi karşısında çok iyi bir maç çıkaran Lütfi Cenet'in galibiyeti Tayfun Taşdemir'in aldığı set ile 3 Bant Bilardo Milli takımını 2. kez Dünya Şampiyonu yaptı.

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