Türkiye, 27 NATO üyesine radar bilgilerini aktaracak

Türkiye, NATO üyesi ülkelere bugün, Suriye’nin Türk keşif uçağını uluslararası hava sahasında vurduğu bilgisi birliğin radarlarından alınan verilerle verecek. Türkiye’nin 27 ülkeden tam destek alması bekleniyor.



Türkiye, Suriye’nin vurduğu keşif uçağıyla ilgili bugün gerçekleştirilecek NATO toplantısında istediğini alacak.

NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut, NATO Daimi Temsilciler toplantısı öncesi kulisleri yokladı.

Sonuç, Türkiye’nin bir sürprizle karşılaşmayacağı ve hayal kırıklığı yaşamayacağı oldu.

Suriye’nin Türk keşif uçağını düşürmesinin ardından uluslararası kamuyonu hareket geçirmek için kolları sıvayan Türkiye, ilk sonucu dün yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısında aldı.

‘Suçlu’ Suriye’ye kınama, itidal çağrısı ve Türkiye’nin ölçülü tepki vermesinin haklı bulunduğu bu toplantıyı, bugünkü NATO Daimi Temsilciler toplantısı takip edecek.

Toplantı öncesi NATO kulislerinde konuşulanları, NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut aktardı:

Türkiye herhangi bir sürprizle karşı karşıya kalmayacak. Aksine 27 NATO üyesi ülke Türkiye’ye, atacağı adımların arkasında yer alınacağına dair mesaj verecek. Türkiye’nin kazadan bugüne kadarki tezlerinde haklı olduğu ortaya çıkacak.

Ankara, Türk keşif uçağının seyir hattını NATO radarlarına dayanarak ortaya koyacak ve kaynak NATO radarları olduğu için bunlara itiraz gelmeyecek ve uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğu kesinlik kazanacak. 4. maddeden yola çıkarak da, Türkiye’nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve güvenliğinin tehdit altında olduğu müttefiklerce de kabul edilecek.

Ankara 5. Maddeyi öne sürmeyecek ancak Suriye benzer bir harekette daha bulunursa, bu maddeyi devreye sokmak için hukuki zemin oluşturmuş olacak. Sonraki adım da, BM anlaşmasının 51. maddesine göre BM Güvenlik Konseyi’nden bir karar çıkana kadar, Türkiye’nin meşru müdafa hakkını cebinde tutması olacak.

AB dışişleri bakanlarının da Suriye’nin suçlu olduğu ve Türkiye’nin ölçülü bir tepki vermesinin meşru göründüğü yönündeki kararıyla, Türkiye hukuki ve uluslarası destekli bir zemin oluşturacak ve Suriye’den benzer bir hareket gelmesi durumunda, NATO’yla, tek başına ya da bir koalisyonla yapacağı müdahale meşru olacak. Bu da, BM Güvenlik Konseyi kararı olmadan yapılabilecek.



Erdoğan bugün konuşacak



Muhalefet partilerinin liderleriyle yapılan görüşmeler, dünkü Bakanlar Kurulu ve AKP MYK toplantılarının ardından, Başbakan Erdoğan bugün konuyla ilgili kapsamlı açıklamayı partisinin grup toplantısında yapacak.