Türkiye, 22. fasılla ilgili eylem planını Avrupa Birliği'ne sunacak

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, müzakerelerde açılması planlanan 22. fasılla ilgili açılış kriterlerini şu ana kadar tamamladıklarını belirterek eylem planını bugün AB Komisyonu’na sunacaklarını söyledi.

Egemen Bağış, “Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturma Projesi” kapsamında İçişleri Bakan Yardımcısı Osman Güneş ve projede yer alan 20 pilot ilin valisi ile AB Bakanlığı’nda çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Bakan Bağış burada yaptığı konuşmada, Bağış, Avrupa Birliği ile müzakerelerde açılması planlanan 22. fasılla ilgili açılış kriterlerini şu ana kadar tamamladıklarını belirterek, bu fasılla ilgili eylem planını bugün AB Komisyonu’na sunmayı planladıklarını bildirdi.

Türkiye’nin AB’nin imkanlarından yararlanma kapasitesinin, son dönemde yaptıkları çalışmalarla arttığını hep beraber gözlemlediklerine işaret eden Bağış, bu çerçevede valiliklerin AB sürecinde etkinliklerini artırma projesinin de devam ettiğini hatırlattı. AB Bakanlığı aracılığıyla şu ana kadar dört binin üzerinde projeye doğrudan ve dolaylı destek sağlandığına dikkati çeken Bağış, 650’nin üzerinde AB’ye uyum ve danışma, yönlendirme kurulu toplantısı düzenlendiğini bunlardan 12 tanesine kendisinin bizzat katıldığını anlattı.

Valiliklerin desteğiyle yaklaşık 3 bin 500 kişiye AB hibe programları için proje hazırlama eğitimi verildiğini bildiren Bağış, bugüne kadar bu faaliyetlerden 30 bin kişinin doğrudan yararlandığını, dolaylı yararlanıcılarla birlikte bir milyon kişiye ulaşıldığını kaydetti. Bağış, “Biliyorsunuz, ülkemiz son 2,5 yıldır AB sürecinde, maalesef AB’deki dar vizyonlu bazı siyasetçilerin şahsi kaprisleri ve engellemeleri nedeniyle fasıl açamıyordu. Ama Fransız halkının balık tutmaya gönderdiği eski cumhurbaşkanından sonra, yeni gelen yönetim özellikle Fransız iş dünyasının da sürece katkısıyla, bu fasıllardan bir tanesinin önündeki engeli kaldırmaya karar verdi. İnşallah İrlanda dönem başkanlığında biz yeni bir faslı açacağız. Bu fasıl da bu projemizle çok alakalı bir fasıl olacak. Çünkü açacağımız fasıl, bölgesel kalkınma faslı.”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki seçimlere ilişkin soru üzerine Bağış, buradaki seçimlerin henüz neticesini vermediğini, seçimlerin ikinci turla devam edeceğini anımsatarak, “24 Şubat’taki seçimleri görelim. Bu seçimler sonuçta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bir iç meselesidir. Kendi kendilerine bir seçim yapsınlar, ondan sonra neticeye göre değerlendirmelerimizi yaparız” dedi.