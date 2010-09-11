Türkiye, 21:30'daki maçı bekliyor...

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Sırbistan'ı yenerse ilk kez final oynayacak!

Slovenya karşısında olağanüstü bir performans sergileyerek rakibini sürklase eden Türkiye karşılaşmadan 95-68 galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Bir diğer çeyrek final maçında ise Sırbistan, son şampiyon İspanya'yı son saniyede bulduğu üçlükle 92-89 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Turnuvanın favorilerinin bir bir elendiği Dünya Şampiyonası'nda Türkiye ile Sırbistan karşılaşması inan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Hürriyet'in haberine göre, bu maçı kazanan ekip ABD-Litvanya eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak. Türkiye, rakibi karşısında resmi maçlardaki ilk ve tek galibiyetini Polonya'da yapılan 2009 Avrupa Şampiyonası'nda elde etti. Avrupa Şampiyonası'nda (F) Grubu'nda Sırbistan ile karşılaşan Türkiye, normal süresi 64-64 sona eren karşılaşmada, uzatmada rakibine sayı attırmadı ve karşılaşmadan 69-64 galip ayrıldı. 2009 Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan, şampiyonada finale kadar çıkmış, ancak finalde İspanya'ya yenilerek, 2. olmuştu.Çeyrek finalde Slovenya'yı yenerek, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yarı finale çıkan Türkiye, Sırbistan'ı yenerse bir ilke daha imza atacak. (A) Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'ı yenerse tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda final oynayacak.Türkiye, Sırbistan maçına kadar yaptığı 7 maçta 7 galibiyet aldı. Grup maçlarını 5 maçta 5 galibiyetle yenilgisiz lider olarak tamamlayan Türkiye, 2. turda Fransa, çeyrek finalde de Slovenya'yı yenerek, yarı finale çıktı.