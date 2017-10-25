T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın ev sahibi

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)   Türkiye'nin, 2018'de yapılacak Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı açıklandı

25 Ekim 2017 21:06

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)
 
Türkiye\'nin, 2018\'de yapılacak Dünya Ralli Şampiyonası\'na ev sahipliği yapacağı açıklandı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası\'nın final yarışı olan Marmaris Rallisi\'nde incelemelerde bulunan Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) yetkililerinin olumlu kararları ile 2018 Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye\'nin ev sahipliğinde yapılacak.
7 yıl aradan sonra yeniden Türkiye\'ye gelen Dünya Ralli Şampiyonası, 2018\'in Eylül ayında Muğla\'nın Marmaris ve Ula ilçelerinde gerçekleşecek.
FIA Ralli Komisyonu Başkanı Jarmo Mahonen ve FIA Güvenlik Delegesi Michale Mouton\'un yanı sıra bu yarışı gözlemleyip, değerlendirmek için Marmaris\'e gelen Uluslararası otorite FIA\'nın diğer yetkilileri, etapların kalitesi ve servis alanına hayran kaldıklarını dile getirdiler. Dünya Ralli Şampiyonası\'nda (WRC) mücadele eden M-Sport World Rally Team ile Toyota Gazoo Racing yetkilileri de gelecek yıl mücadele edecekleri Marmaris Rallisi için güzel tatil beldesinde detaylı incelemelerde bulundular.
Dünya Ralli Şampiyonası\'nın (WRC) Promotör Direktörü Oliver Ciesla ise rallinin bitiminde; \"WRC takvimine uygun olan bir ralli izlemek istedik, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED\'de bunu kusursuz şekilde başardı. Tüm ekibi tebrik ediyorum ve 2018\'de takvime dönüşlerini kutluyorum. Gelecek yılın takvimi, spor tarihindeki en iyi anlardan biri olacak. Marmaris\'te ormanda geçen etaplar, denizi kucaklayarak arka planda harika bir manzara oluşturuyor. WRC hayranları Marmaris\'te mükemmel görüntülerle karşı karşıya kalacaklar\" ifadesini kullandı.
SERKAN YAZICI: \"UNUTULMAYACAK MUHTEŞEM BİR ORGANİZASYON YAPMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ\'\'
Türkiye Otomobil Federasyonu Başkanı (TOSFED) Serkan Yazıcı, \'\'Dünya Ralli Şampiyonası\'nın ülkemize yeniden gelmesi için gerçekten çok çalıştık, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Marmaris\'e gelerek rallinin startını veren Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak\'ın bize verdikleri destekle kusursuz bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Elbette Muğla Valimiz, Marmaris Belediye Başkanımız ve diğer tüm yetkililer verdikleri destekler ve sağladıkları imkanlarla bu başarıyı yakalamamamızı sağladılar. Dünya Ralli Şampiyonası\'nın ülkemize geri gelmesinden çok memnunuz ve unutulmayacak muhteşem bir organizasyon yapmak için çok çalışacağız\'\' dedi.
 
(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MUSTAFA AKINDünya RalliTürkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFEDAvrupa Ralli KupasıBalkan Ralli KupasıMarmaris RallisiUluslararası Otomobil Sporları Federasyonu FIAWRC TürkiyeTürkiyeEylülMuğla MarmarisUlaFIA Ralli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24