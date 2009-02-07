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Spor

Türkiye 2016'ya aday

Türkiye Futbol Federasyonu, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlemesi için UEFA'ya başvurdu.

07 Şubat 2009 02:00


Türkiye Futbol Federasyonu, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlemesi için UEFA'ya başvuru yaptı.

Türkiye, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için resmen aday oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başvuru ile ilgili resmi yazı, TFF tarafından dün UEFA'ya gönderildi. UEFA İcra Komitesi'nin çeşitli süreçlerin ardından 2016 Avrupa Şampiyonası'nı düzenleyecek ev sahibini, 2010 yılının Mayıs ayında açıklamasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, UEFA'nın, 2016 Avrupa Şampiyonası'nı düzenleyecek ülkeden, belirlenen kriterlere uyan 9 stadyumu hazırlamasını istediği ifade edildi.

TFF Başkanı Mahmut Özgener, 2016 Avrupa Şampiyonası başvurusu ile Türk futbolu için yeni bir dönemin başlatıldığını vurgulayarak, federasyonun resmi sitesinde yer alan açıklamasında, ''Euro 2016'yı düzenleme konusunda çok istekli ve arzuluyuz. Bu büyüklükte uluslararası bir organizasyon düzenlemek bir futbol ülkesi olan Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacaktır'' ifadesini kullandı.

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