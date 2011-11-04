Türkiye 2015'te G-20 dönem başkanı!

T24 - Fransa'nın Cannes kentinde yapılan G-20 Zirvesi'nin sonuç bildirisinde, Türkiye'nin 2015'te dönem başkanlığını üstleneceği açıklandı.



İki günlük çalışmaların ardından Cannes'de dünya liderlerini buluşturan G-20 Zirvesi sona erdi. Zirve sonunda yayımlanan bildiride, Türkiye'nin 2015'te dönem başkanlığını üstleneceği açıklandı.



2012'de Meksika, 2013'de Rusya ve 2014'de Avustralya'nın ardından Türkiye, bir sonraki G-20'ye Dönem Başkanlığı yapacak.



Türkiye'den sonra G-20'deki Dönem Başkanlığı sistemi de değişecek.



Yeni alınan karar uyarınca 2015'ten sonra Dönem Başkanı, rotasyondaki bölgesel guruplar tarafından seçilecek ve ilk olarak Asya Grubu'nu oluşturan Çin, Endonezya, Japonya ve Güney Kore'den bir ülke dönem başkanlığını alacak.







