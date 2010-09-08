-TÜRKİYE 2. SIRADA İSTANBUL (A.A) - 08.09.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2012) Elemeleri (A) Grubu ikinci maçında Belçika'yı 3-2 yenen (A) Milli Futbol Takımı, averajla Almanya'nın ardından ikinci sırada yer aldı. (A) Grubu'nda bu akşam yapılan maçlar, ev sahibi ekiplerin üstünlüğüyle sona erdi. Türkiye Belçika'yı 3-2, Avusturya Kazakistan'ı 2-0, Almanya da Azerbaycan'ı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından 6 puana ulaşan Almanya, averajla liderlik koltuğuna otururken, aynı puana sahip Türkiye, ikinci sıraya yerleşti. Grupta ilk karşılaşmasını oynayan Avusturya ise 3. sırada yer aldı. Grupta bu akşam yapılan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle: Takım O G B M A Y P ------------------------------- Almanya 2 2 - - 7 1 6 Türkiye 2 2 - - 6 2 6 Avusturya 1 1 - - 2 - 3 Belçika 2 - - 2 2 4 0 Azerbaycan 1 - - 1 1 6 0 Kazakistan 2 - - 2 - 5 0