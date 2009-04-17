Türkiye: 2 Belarus: 1

19 Yaş Altı (A) Genç Bayan Milli Futbol Takımı, Belarus ile yaptığı maçı 2-1 kazandı.



Antalya Mardan Stadı'nda oynanan maçta, Türkiye 5. dakikada Ceren'in attığı golle 1-0 öne geçti. Belarus, Anastasia Popova'nın ayağından 40. dakikada attığı golle 1-1 beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısı 1-1 bitti.



İkinci yarı daha etkili oynayan Türk Milli Takımı aradığı golü 90 2. dakikada Başak'ın ayağından buldu. Maç Türkiye'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Türkiye ile Belarus arasında Çarşamba günü oynanan maç 1-1 sonaermişti.

