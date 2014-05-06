Türkiye 2 adet F-35 alacak

Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve 2,5 saat süren Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında Türkiye’nin 2 adet F35 alınmasına karar verildi. F35’ler dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarından biri olarak gösteriliyor.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında Türkiye geçen yıl bu uçakların maliyeti fazla olacağı için alım kararını bu yıla ertelemişti. Türkiye’nin toplamda 100 adet F-35 alması planlanıyor.

ABD’nin birinci müşterisi ve destekçisi olduğu projede Türkiye, İtalya, Hollanda, Kanada, Norveç, Danimarka, Avustralya ve İngiltere’nin ortaklığı bulunuyor. Programın toplam uluslararası maliyeti ise yaklaşık olarak 40 milyar olarak tahmin ediliyor.

Hayalet uçak

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterinde yer alan F-4’lerin yerini alacak F-35’ler radara yakalanmadığı için hayalet uçak olarak da nitelendiriliyor. F-35, havadan yere saldıran diğer uçakların aksine hedefe fark ettirmeden yaklaşabiliyor. Pilota sadece vuracağı hedefi uzaktan seçip tetiğe basmak kalıyor. F-35’lerin gelişmiş versiyonları dikey iniş kalkış da yapabiliyor. Ancak Türkiye'nin alacağı versiyonda bu özellik bulunmuyor.