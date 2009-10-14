Türkiye 2 - Ermenistan 0

T24-

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile Cumhurbaşkanı Gül’ün de birlikte izlediği Bursa’da oynanan karşılaşma, Fatih Terim ve kaleci Rüştü Rençber için de milli takım formasıyla sahaya çıktıkları son maç olma özelliğini taşıyordu. Diplomatik açıdan iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi yönünde sembolik önemi olan maçı, Türkiye’nin kazanması, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde milli takımımızın fikstür avantajı elde etmesini de sağladı.



Hatay'daki Ermeni köyünde heyecan vardı



FIFA’nın üçüncü bir ülkenin bayrağının stada sokulmayacağına ilişkin kararının ardından, maça Azerbaycan bayraklarıyla girmek isteyen taraftarlar yetkililere büyük tepki gösterdi. Çevresi bariyerlerle kapatılan stadyuma, görevliler ve basın mensuplarının dışında kimsenin girişine izin verilmedi. Çok sayıda polisin görev yaptığı stada çevre illerden yüzlerce özel güvenlik görevlisi de getirildi.



Stadyum çevresinde Türkiye ve Bursaspor bayrakları dışında en çok satılan ürün Azerbaycan bayrağı oldu. Çok sayıda taraftar da, forma ve tişörtlerinin üzerinde Türk ve Azeri bayrağını birlikte taşıdı. Stadyum çevresindeki güvenlik önlemleri gün boyu meydanlarda da hissedildi. Çevik kuvvet ekiplerinin nöbet tuttuğu meydanlarda çok sayıda sivil polis ekibi de görev yaptı. Sarkisyan’ı ağırlayacak Almira Otel’in çevresinde de polis adeta kuş uçurtmadı. Otele giden yoldaki tüm ara sokakların başında bir polis ekibi bekletildi.



Barış güvercinleri uçuruldu



Teksas’ın lideri Selim Kurtulan “üçlü çektirmesini isteyen” taraftarların ısrarına rağmen sahaya inmeyince ‘sahaya inmeyen Ermeni olsun’ diye bağırıldı. Aynı grup, tezahürat için stadı ayağa kalkmaya ‘ayağa kalkmayan Ermeni olsun’ diyerek davet etti. İstenmeyen tezahüratların dozu artacak diye düşünürken, onlarca taraftar maça dakikalar kala gökyüzüne iki ülke arasındaki yakınlaşmaya destek için beyaz güvercinler saldı.



Ermeni marşı yuhalandı



Tribün Ermenistan milli marşının okunması sırasında amigoların tüm çabalarına rağmen marşı yuhalamaktan geri kalmadı. Ermeni gazeteciler maçı “protokol tribünü” olarak ayrılan ‘misafir takım’ bölümünden izledi. Maçın hemen başında Ermeni gazeteciler, Ermenistan bayrağını açmak istedi. Tribünlerdeki birkaç Türk, engel olmak istediler ancak izleyici koltuklarında oturan sivil polisler uyarı yaparak bayrağın açılmasını sağladı.



Gül ve Sarkisyan maçı değerlendirdi



Maçı Swarovski taşlı koltuklarda izlediler



Cumhurbaşkanı Gül milli maçın ardından verilen resepsiyonda, Türkiye-Ermenistan ilişkileri için işte bu ifadeleri kullandı. Ermeni lider Sarkisyan ise “ İki taraf da büyük iş yapıyor” dedi.



İki cumhurbaşkanı, Atatürk Stadı’ndan Cumhurbaşkanı Gül’ün makam aracıyla Almira Otel’e geldi. Gazeteciler, resepsiyonda iki Cumhurbaşkanı’ndan maçın sonucunu değerlendirmelerini istedi. Gül ve Sarkisyan, skor üzerinde durmayarak, sadece ‘iyi bir maç oldu’ demekle yetindi.



Rusya’ya övgü



Cumhurbaşkanı Gül, Kafkasya’daki barış konusunda Rusya’nın rolü sorusuna, “Rusya Kafkasya’daki sorunların yapıcı bir şekilde çözülmesi için çok gayret sarf ediyor. Bu sürecin ilerlemesinde Rusya’nın bundan sonra da katkılarının olacağına inanıyorum. Artık dünyadaki değişmeleri herkesin görmesi gerekir. Bakın Rusya problemler çözülsün diye çalışıyor. Bizim Rusya ile ilişkilerimiz de gayet iyidir.” diye cevap verdi.



"Buzdağını hohlaya hohlaya eritmeye çalışıyoruz"



“Ermenistan’la ilişkiler ve Karabağ meselesinin çözümü süratle gelişir mi?” diye sorusunu da, “Siz neden bahsediyorsunuz. Yüz yıldır birikmiş sorunları çözmeye çalışıyoruz. Buzdağını hohlaya hohlaya eritmeye çalışıyoruz. Erimeye başladı da... Ama tabii sabır gerekir, sebat gerekir, dikkat gerekir.” şeklinde cevapladı.



Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Türk-Ermeni ilişkileri sorulduğunda, “İki taraf da büyük bir iş yaptı” dedi. “Türkiye’ye gelmemeniz için üzerinizde çok baskı oldu mu?” sorusuna Sarkisyan, “Bütün görüşleri dikkate alıyoruz. Ama kendi işimizi yapıyoruz” diye cevap verdi. “Yolun ne kadarı alındı” dediğimde Sarkisyan, “Sadece gayret ediyoruz” diye konuştu.



Gül’e, “Yüz metrelik yolun ne kadarı alındı?” diye sorulduğunda ise şu cevabı verdi: “İki sene öncesine bakarak geldiğimiz yolu düşünün. Ne kadar yol aldığımızı görürsünüz”



Gül, “Türk-Ermeni ilişkilerindeki gelişme geri dönülmez bir sürece girdi mi?” sorusuna ise, “Hep beraber çalışıyoruz” cevabını verdi.



“Sarkisyan’a Karabağ sorunu konusunda birşey diyecek misiniz?” diye sorulduğunda, aynen şu cevabı verdi: “Bizde daha önemli konular var. Mesela Türk -Ermeni ilişkileri.”

Sarkisyan, “‘Cumhurbaşkanı Gül tarih yapıyoruz’ dedi. Katılıyor musunuz?” sorusuna da “Katılıyorum, tarih yapıyoruz” karşılığını verdi.



Gül: ‘Tarih yazmıyoruz tarihi yapıyoruz’



Bursa’daki maç için dün önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Bursa’ya geldi. Saat 16.25’te Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın uçağı indi. Sarkisyan’ı, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile Bursa Valisi Şahabettin Harput karşıladı. Halk oyunları ekibinin oyununu izleyen Sarkisyan, güvenlik önlemleri altında Bursa’ya hareket etti. Güvenlik amacıyla frekans engelleyici jammer cıhazları kullanıldı. Sarkisyan, Ermenistan Milli Takımı’nı, kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Heyetler arası görüşmelerde Gül, “çok önemli bir gelişme” olarak nitelenen süreç için “tarih yazmıyoruz, tarihi yapıyoruz” ifadesini kullandı.Ermenistan’daki muhalefet partileri, Sarkisyan’ın ziyaretini sert bir dille eleştirdi. Ermeni Ulusal Kongresi’nden Levon Zurabyan, Sarkisyan’ın, Türkiye ile anlaşmaya vararak Ermenistan’ın soykırım iddialarını uluslararası alanda kabul ettirme çabalarına ihanet ettiğini söyledi.



Tarihi ziyareti dünya izledi



İngiliz BBC, tarihi maçı ve ziyareti “futbol maçında diplomatik başarı” şeklinde haberi duyurdu. Amerikan AP, “Türkiye futbol diplomasisini sürdürüyor”, İngiliz Reuters, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “Tarih yapıyoruz” sözlerini bültenlerinin başlığına çekerken, Fransız AFP de Ermenistan lideri Sarkisyan’ın Türkiye ziyaretini tarihi olarak niteledi.

