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Türkiye 1'e 9.00 veriyor!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta İspanya'yakonuk olacak A Milli Takım'a yurtdışı bahis büroları yüksek oran açtı.

24 Mart 2009 02:00


Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta Cumartesi günü zorlu İspanya deplasmanına konuk olacak A Milli Takım'a yurtdışı bahis büroları yüksek oran açtı.

Gruptaki tüm maçlarını kazanan İspanya'ya 1.33 ile 1.40 arası oran belirlenirken, Türkiye'ye 7.00 ile 9.00 arası oran açıldı. Beraberliğin oranı ise 3.75 - 4.35 arası.

Geçen yıl Avrupa Futbol Şampiyonası kupasını müzesine götüren İspanya Milli Takımı oynadığı son 29 maçta 26 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

İki takım arasındaki maçlar:

17.10.1973 Türkiye 0-0 İspanya Özel Maç
31.05.1967 İspanya 2-0 Türkiye Avrupa Şamp. 1968 Grup Eleme
01.02.1967 Türkiye 0-0 İspanya Avrupa Şamp. 1968 Grup Eleme
06.10.1957 İspanya 3-0 Türkiye Özel Maç
17.03.1954 İspanya 2-2 Türkiye Dünya Şamp. 1954 Grup Eleme
14.03.1954 Türkiye 1-0 İspanya Dünya Şamp. 1954 Grup Eleme
06.01.1954 İspanya 4-1 Türkiye Dünya Şamp. 1954 Grup Eleme
08.06.1952 Türkiye 0-0 İspanya Özel Maç

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