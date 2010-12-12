-TÜRKİYE 115 FUARA KATILACAK ANKARA (A.A) - 12.12.2010 - Türkiye 2011 yılında, yurt dışında milli düzeyde 115 fuara katılacak. Güney Afrika'dan Çin'e, Rusya'dan ABD'ye kadar birçok ülkede düzenlenecek fuarların, tekstilden mücevhere, otomotivden inşaat malzemelerine kadar geniş bir yelpazesi bulunuyor. Türkiye, fuarcılık alanında coğrafi konumunun avantajları ve bölgenin merkezi olabilecek potansiyeli ile giderek daha fazla önem taşırken, uluslararası pazarlamanın en etkin araçlarından birisi olan uluslararası ticaret fuarları da dış pazarlara açılmak isteyen firmalar için önemli fırsat oluşturuyor. Türk firmalarının milli düzeyde 1999 yılında 83, 2000 yılında 84, 2001 yılında 89, 2002 yılında 91, 2003 yılında 106, 2004 yılında 129, 2005 yılında 212, 2006 yılında 212 fuara katılırken, 2007 yılında 147, 2008 yılında 120, 2009 yılında 137, 2010 yılında da 115 fuara katılımı öngörüldü. 2011 yılında ise Türkiye'nin milli düzeyde katılacağı 115 yurt dışı fuarda, tekstilden mücevhere, otomotivden inşaat malzemelerine kadar pek çok ürün sergilenecek.