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Ekonomi

Türkiye 1 yıl aradan sonra eurobond piyasasında

Hazine, 2026 vadeli tavhil ihracı için Bank of Amerika Merrill Lynch, Citigroup ve Deutsche Bank'a yetki verdi

03 Mart 2016 11:23

Borçlanma maliyetlerinin bu yılın en düşük seviyelerine gerilemesiyle ve yatırımcıların ABD'nin yakın bir zamanda faiz artıramayacağına olan inancı nedeniyle Türkiye, Nisan'dan bu yana ilk kez dolar cinsinden tahvil ihracı yapacak.

BloombergHT’nin haberine göre, Hazine dolar cinsinden 2026 vadeli tavhil ihracı için Bank of Amerika Merrill Lynch, Citigroup ve Deutsche Bank'a yetki verdi. Konuya ilişkin duyuru, Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yayımlandı.

10 yıl vadeli tahvil için başlangıç fiyatı tahmini yüzde 5.05 ila 5.10 arasında bulunuyor. JPMorgan Chase & Co'nun gelişmekte olan piyasa tahvilleri endeksi Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye tırmanırken, Nisan 2026 vadeli 1.5 milyar dolar değerindeki tahvil getirileri bu yıl 16 baz puan düşerek yüzde 4.89'a geriledi.

Milan merkezli Arca SGR'de fon yöneticisi Giuliano Palumbo, "Eğer bahsedildiği gibi yüzde 5.05 ila 5.10 bölgesi geçerliyse, yeni ihraç edilen tahvil mevcut 10 yıl vadelilere göre ucuz olacaktır" dedi.

Nomura International Plc kredi stratejisti Tim Ash müşterilerine gönderdiği e-mail notunda, "Piyasanın en tepesinde ihraç yapma konusunda Hazine'nin gizemli bir yeteneği var" dedi.

Avrupa ve Japonya'daki mevcut negatif faiz oranları nedeniyle yatırımcıların daha yüksek faiz oranlarına yönelmesiyle ve vadeli traderlerinin ABD'de Eylül'den önce faiz artırımı olmayacağına dair fiyatlama yapmasıyla gelişmekte olan piyasa tahvilleri kazançlı çıktı.

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