-TÜRKİYE: 1 - SIRBİSTAN: 3 ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Yıldız Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, 2. Gruptaki son maçında Sırbistan'a 3-1 yenilmesine karşın yarı finale yükseldi. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen iki takımın karşılaşmasında Türkiye, maça istediği gibi başlayamadı. Setin başında geriye düşen milli takım, file önünde Burak, Gökhan ve Emre ile oyunu dengeleme çalıştı. Sırbistan, Kovacevic, Brdjovic ve Blagojevic ile sayılar üretti. Set 24-19 Sırbistan lehineyken toparlanan Türkiye, rakibine sayı vermezken mücadeleyi de 24-24 eşitliğe taşıdı. Savunmasını güçlendiren milli takım, 1. seti 26-24 kazanmasını bildi. İkinci sete Sırbistan, yine etkili başlayan taraf oldu. Setin başında toparlanan Türkiye, rakibini hataya zorlayarak sayılar buldu. Sırbistan'da Okolic-Kovacevic ikilisinin ürettiği sayılara Türkiye, Koray ve Berke ile karşılık verdi. Setin son bölümünde Sırbistan Brdjovic, Okolic ve Zarkovic'in file önündeki etkili oyunuyla farkın kapanmasına izin vermedi ve 2. seti 25-21 önde bitirdi. 3. sete takımlar karşılıklı sayılarla başlamasına karşın Sırbistan, file önündeki sert oyunuyla kolay sayılar buldu. Emre-Berke ikilisinin file önündeki zayıf savunmasını fırsat bilen Sırbistan Kovacevic, Okolic ve Brdjovic ile sayılar üretti. Setin ortalarına doğru Türkiye, rakip oyuncuların hatalarıyla sayılar bulurken, Sırbistan, Zarkovic-Blagojevic ikilisiyle etkili oyununu sürdürdü. Setin sonuna doğru mücadele 21-21 eşitlikten sonra karşılıklı sayılara dönüşürken Sırbistan, seti 31-29 kazanan taraf oldu. 4. sete Sırbistan sayı bularak başladı. Setin başında takımlar karşılıklı sayılar bulurken, Burak, Berke ve Uğur ile etkili olmaya çalıştı. File önünde etkili bir oyun çıkaran Türkiye, setin ortalarında rakibine karşı üstünlük kursa da Sırbistan Kovacevic-Zarkovic ikilisiyle farkın açılmasına izin vermedi. Setin sonlarına doğru oyunda dengeyi sağlayan Sırbistan, maçta 17-16 öne geçmeyi başardı. Mücadelenin kalan bölümleri kontrollü bir oyuna dönüşürken, takımlar karşılıklı sayılar üretti. Sırbistan seti 25-21, maçı da 3-1 kazandı. Grupta iki takım da yarı finale yükseldi. Salon: TVF Başkent Hakemler: Mohamed Waleed Abdelsamed xx (Mısır), Alexis Fuentes Barrasa xx (İspanya) Türkiye: Koray xx, Burak xx, Emre xx, Gökhan xx, Berke xx, Uğur xx (Salih xx, Yiğit x) Sırbistan: Kovacevic xxx, Medic xx, Brdjovic xxx, Okolic xxx, Zarkovic xx, Blagojevic xx (Ilincic xx, Medenica ?, Veljovic ?, Katic x ) Setler: 26-24, 21-25, 29-31, 21-25 Süre: 110 dakika (27, 27, 34, 26) -TÜRKİYE, İSPANYA İLE KLASMAN MAÇI YAPACAK- Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda yarı final ve klasman maçlarının kuraları çekildi. Türkiye, İspanya ile 5-8'ncilik maçı yapacak. Şampiyonada grup müsabakaları bu akşam oynanan maçların ardından tamamlandı. Gruplarında ilk 2 sırayı alanlar yarı finale yükselirken, 3 ve 4. sırada yer alan takımlar ise klasman maçı oynayacak. Birinci Grubu lider bitiren Rusya ve ikinci sırada yer alan Fransa, 2. Grubu birinci sırada tamamlayan Bulgaristan ile ikinci sırada bulunan Sırbistan yarı finale yükseldi. Çekilen kuraya göre Rusya ile Fransa, Sırbistan ile Bulgaristan yarı finalde karşı karşıya gelecekler. Türkiye ile İspanya, Bulgaristan da Yunanistan ile 5-8'incilik maçında karşılaşacaklar. Öte yandan şampiyonada yarı final ve klasman maçları cumartesi ve pazar günü oynanacak.