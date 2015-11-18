Türkiye - Yunanistan maçının dış basında yankıları

Türkiye ile Yunanistan arasında oynanan ve golsüz eşitlikle biten maçın yankıları dış basında yer buldu.

AFP'nin haberine göre: Tribünlerin, Yunanistan Milli Marşı'nın okunduğu ve Paris'te yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenler için yapılan 1 dakikalık saygı duruşunu ıslıklaması ve yapılan tezahüratlar gazetelerde geniş bir yer aldı.

Fransız l'quipe gazetesi: "ıslıklı bir dakika"

Fransız L'Quipe Gazetesi maçla ilgili, "Fatih Terim Stadyumu'ndaki dostluk maçından önce Paris saldırılarının kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Bu saygı duruşu değil. Bazı destekçiler tarafından durmaksızın ıslıklandı. Bir grup taraftar "Allahü Ekber" diye Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Yunan mevkidaşı Aleksis Çipras'ın bakışları altında sloganlar attılar. Türk milliyetçi sloganlar düzenli olarak maç esnasında devam etti" ifadelerini kullandı.

"Allah Büyüktür"

Le Fıgaro Gazetesi de ıslıklı gece için, "Çok kişiden destek geldi." yorumunu yaptı.

İspanyol as gazetesi: "Türkiye-Yunanistan maçı saygı duruşunda Paris saldırısına taraftarlar "Allah Büyüktür" sloganları attı"

Yunan basını

Yunan tanea gaz: "Çipras ve Davutoğlu İstanbul'da Buluştu.Türkiye - Yunanistanarasında oynanan dostluk maçına Başbakan Aleksis Çipras mevkidaşı Ahmet Davutoğlubirlikte katıldı" şeklinde ifadeler kullandı.

Yunan protathlitis gazetesi: "Sessizlik içinde Türk versiyonu" başlığını atarak, "Maçtan önce yapılan bir dakikalık saygı duruşu sırasında stadyumda öfke ve provoke başladı. Türkler, Paris saldırısını önemsemedi. 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganları attılar" dedi.

Yuna rizopastis gazetesi: "İki Başbakan Paris'te ölümcül saldırılar ve bölgede artan emperyalist rekabetin ışığında iki ülke tekelleri öncelik kapsamlı sorunları bulmak için maçta buluştu" şeklinde ifadeler kullandı.