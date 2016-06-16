Türkiye - Suriye sınırında 350 kilometrelik duvar yıl sonunda bitecek

Türkiye-Suriye sınır hattının 350 kilometresine yapılacak beton duvarın yılsonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Duvarın gerekçesi, çatışmalar olarak açıklansa da sınır mültecilere de kapalı. Türkiye’nin Suriye ile toplamda 911 kilometre sınırı var.

Hak örgütleri, sınıra yakın bölgelerde bekleyen ve İslam Devleti’nden (IŞİD) kaçanların Türkiye’ye alınması için uzun süredir çağrı yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı, duvarın gerekçesini, “başta sınırın diğer tarafından yapılacak olası saldırılar olmak üzere kaçakçılık ve yasa dışı giriş-çıkışları önlemek” olarak açıklıyor.

Ancak sınır yaklaşık bir yıldır mültecilere de kapalı.

Hatay, Urfa, Antep, Kilis, Mardin ve Şırnak

Bianet'te yer alan habere göre, duvarın Hatay ve Urfa'daki önemli bir bölümü tamamlandı. Antep, Kilis, Mardin ve Şırnak hudut hattında 14 ayrı bölgedeki duvar örme çalışmaları ise devam ediyor. Sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blokların tamamlanan kısmında, duvarın üzerine jiletli tel de çekiliyor. Duvarın tamamlandığı bölümlerde askeri kullanım için kuleler de inşa ediliyor. Kuleler, 300 metrede bir olacak.

Kulelere, makineli silahlar, termal kamera ve anons sistemi kurulacak.

Haberde, sınır hattına 300 metre yaklaşanlara uyarının ardından otomatik ateş eden sistemin devreye gireceği ifade edildi.