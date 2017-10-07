Türkiye - İzlanda: 0-2 (İlk Yarı)

Sercan SAPANATAN / ESKİŞEHİR,(DHA) -

STAT: Eskişehir Yeni Stadyumu

HAKEMLER: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Caner Erkin, Nuri Şahin, Oğuzhan Özyakup, Emre Belözoğlu, Cenk Tosun, Arda Turan, Burak Yılmaz

İZLANDA: Hannes Halldorsson, Halldorsson, Saevarsson, R.Sigurdsson, Arnason, Magnusson, Gudmudsson, G.Sigurdsson, Gunnarsson, Bjarnason, Finnbogason, Bördvasson

GOLLER: Dk. 32 Gudmudsson, Dk.39 Bjarnason (İzlanda)

SARI KARTLAR: İzlanda: Gudmundsson (Dk.16) , Türkiye Çağlar Söyüncü (Dk.40), Arda Turan (Dk.44)

A Milli Takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu\'ndaki 9\'uncu maçında kendi sahasında İzlanda ile karşılaşıyor.

3\'üncü dakikada Emre Belözoğlu\'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında İzlanda savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

5\'inci dakikada İzlanda gole yaklaştı. Finnbogason vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan G.Sigurdsson\'nun ceza yayı önünden kaleye gönderdiği sert şutunda Volkan Babacan topu kornere çeldi.

6\'ncı dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Gylfi Sigurdsson\'un ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Hördur Magnusson\'un kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

10\'uncu dakikada İzlanda savunmasından seken topu önünde bulan Emre Belözoğlu\'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

14\'üncü dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Gylfi Sigurdsson\'un ceza alanına gönderdiği ortasında Kaan Ayhan kafayla topu kornere gönderdi.

14\'üncü dakikada Gudmundsson\'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topu Oğuzhan çizgi üzerinde tekrar kornere gönderdi.

16\'ncı dakikada orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Johann Gudmundsson, Burak Yılmaz\'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Szymon Marciniak tarafından sarı kartla cezalandırdı.

18\'inci dakikada ceza alanında yaşanan karambol sonrasında topu önünde bulan Oğuzhan Özyakup\'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top auta çıktı.

21\'inci dakikada ani gelişen Türkiye atağında Nuri Şahin, soldan hareketlenen Burak\'ın koşuyolunu düşündü ama savunmada Saevarsson araya girdi.

27\'nci dakikada Caner Erkin\'in sol kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında İzlanda savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

29\'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gudmundsson\'un vuruşunda top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

32\'nci dakikada İzlanda, Türkiye karşısında 1-0 öne geçti. Bödvarsson\'un sol kanattan getirdiği topu yerden ceza sahasına ortaladı Gudmundsson, topu ağlara yolladı.

36\'ncı dakikada Gylfi Sigurdsson\'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmamıza çarparak kornere giti. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Johann Gudmundsson\'un ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Hördur Magnusson\'un kafa vuruşunda Volkan Babacan topa hakim olmayı başardı.

39\'uncu dakika İzlanda farkı 2\'ye çıkarttı. Bödvarsson\'un asistinde kaleciyle karşı karşıya kalan Bjarnason\'un düzgün vuruşu ile topu ağlara gitti.

Mücadelenin ilk yarısı İzlanda\'nın 2-0\'lık üstünlüğü ile son buldu.