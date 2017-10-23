Türkiye - Arnavutluk maçı Antalya'da oynanacak

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye A Milli Futbol Takımı\'nın, 13 Kasım Pazartesi günü Arnavutluk ile karşılaşacağı özel maç, Antalya\'da oynanacak.

Antalya Stadyumu\'nda oynanacak özel maçın başlama saati ise 20.30 olarak açıklandı.

Arnavutlu mücadelesi, A Milli Takım\'ın Antalya Stadyumu\'nda oynadığı 6\'ncı maç olacak. 33 bin seyirci kapasitesi bulunan stadyum, Türkiye\'nin 2-1 kazandığı İsveç, 1-0 galip geldiği Karadağ, golsüz berabere kaldığı Rusya, 2-0 kazandığı Kosova ve 2-0 kazandığı Finlandiya maçlarına ev sahipliği yapmıştı.