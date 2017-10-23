T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye - Arnavutluk maçı Antalya'da oynanacak

İSTANBUL, (DHA) Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 13 Kasım Pazartesi günü Arnavutluk ile karşılaşacağı özel maç, Antalya'da oynanacak

23 Ekim 2017 19:35

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye A Milli Futbol Takımı\'nın, 13 Kasım Pazartesi günü Arnavutluk ile karşılaşacağı özel maç, Antalya\'da oynanacak.
Antalya Stadyumu\'nda oynanacak özel maçın başlama saati ise 20.30 olarak açıklandı.
Arnavutlu mücadelesi, A Milli Takım\'ın Antalya Stadyumu\'nda oynadığı 6\'ncı maç olacak. 33 bin seyirci kapasitesi bulunan stadyum, Türkiye\'nin 2-1 kazandığı İsveç, 1-0 galip geldiği Karadağ, golsüz berabere kaldığı Rusya, 2-0 kazandığı Kosova ve 2-0 kazandığı Finlandiya maçlarına ev sahipliği yapmıştı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TürkiyeMilli Futbol TakımıKasım PazartesiArnavutlukAntalyaAntalya StadyumuArnavutluMilli Takım Antalya StadyumuTürkiyeKaradağRusyaKosovaFinlandiya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24