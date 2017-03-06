Türkiye - Almanya Film Festivali'nde Ara Güler'e onur ödülü

Adil Kaya ile Ayten Akyıldız'ın hayata geçirdiği ve Nürnberg'in en önemli sanat faaliyetlerinden biri olan bu yıl 22. düzenlenen Türkiye – Almanya Film Festivali Nürnberg Tafelhalle'de yapılan gala ile başladı.

Festivalin geleneksel onur ödülleri Alman sinemasının görüntü yönetmeni Jürgen Jürges ve sanatçısı Ara Güler'e verildi.

Güler ödülünü Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Ulrich Maly'nden; Jürgen Jürges de Zülfü Livaneli'nin eşi Ülkü Livaneli'nden aldı.



Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül'ün de hazır bulunduğu festivali Adil Kaya açtı. Konuklarını selamlayan Kaya'nın ardından festivalde yarışacak kısa ve uzun metraj filmler tanıtıldı.





