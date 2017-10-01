Türkiye - Almanya: 16-30

Sinan HARMANCI / AMASYA, (DHA)

SALON: Amasya Yeni Spor Salonu

HAKEMLER: Jelena Vujacic, Andjelina Kazanegra (Karadağ)

TÜRKİYE: Merve Adıyaman 2, Cansu Akalın 1, Duygu Sakallı 1, Burcu Dindar, Döne Gül Bozdoğan, Bilgenur Öztürk, Nurceren Göktepe Akgün1, Esma Adnar, Keziban Kabak 1, Sibel Karameke 3, Ceylan Aydemir, Asli Iskıt 6, Yağmur Toprak, Ceren Coşkun, Merve Durdu, Neslihan Çalışkan 1

ALMANYA: Isabell Kleın 3, Meike Schmelzer 1, Anna Loerper, Xenia Smıts 2, Julia Behnke 2, Kim Naıdzınıavıcıus 2, Clara Wolterıng, Emily Bölk 1, Svenja Huber 6, Lone Fıscher, Alexadra Mazzucco 5, Antje Laurenroth 3, Kerstin Wohlbold 2, Ewgenija Mınevskaja 2, Dinah Eckerle, Alicia Stolle 1

İKİ DAKİKA CEZASI ALANLAR : Merve Adıyaman, Cansu Akalın, Neslihan Çalışkan, Asli Iskıt (Türkiye), Xenia Smıts, Kerstin Wohlbold (Almanya)

İLK YARI: 14-11

Amasya\'da 2018 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası 6\'ncı eleme grubu 2\'nci maçında Türkiye, Almanya’ya 30-16 mağlup oldu.

Amasya Yeni Spor Salonu\'nda oynanan mücadelede Türkiye maça hızlı başladı. Millilerin ataklarını Almanya Milli Takımı Kalecisi Clara Wolterıng kesti. Mücadelenin ilk yarısı 14-11 Almanya’nın üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da skor üstünlüğünü Almanya elinde bulundurdu. Maçı Almanya 30-16 kazandı. Grupta İspanya 2 puanla lider durumda bulunurken, Almanya ve Litvanya birer puanla 2\'nci ve 3\'üncü, Türkiye ise puansız olarak son sırada bulunuyor. Bugün oynanan müsabaka sonrası Almanya, gruptaki ilk galibiyetini aldı. Türkiye ise ikinci maçından da puansız ayrıldı.

Türkiye, grubun üçüncü maçında Litvanya ile 21 Mart Çarşamba günü saat 18.00’de Litvanya’da karşı karşıya gelecek.

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