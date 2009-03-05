Turkish Yatırım: Bu yükseliş kalıcı değil

Turkish Yatırım A.Ş Finansal Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, dolardaki yükseliş hareketi devam etse de kalıcılık arz etmediğini belirtti.



Dolardaki yükselişe ve borsadaki gelişmelere ilişkin Uskuay, dövizde yaşanan yükselişte Doğu Avrupa kaynaklı yaşanan endişelerin etkisi olduğunu söyledi.



Uskuay, "Dolardaki yükseliş hareketi devam etse de kalıcı olacak bir yükseliş olmayacaktır, kalıcılık arz etmiyor. Çünkü dolardaki yükseliş Türkiye'deki iç sebeplerden değil Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler grubu içinde yer almasından kaynaklanıyor. Grup riski taşıyor" dedi.



İMKB'nin yurt dışı piyasalardan oldukça farklı olarak yatay ve sıkışık seyir izlediğine işaret eden Uskuay, bu sıkışık seyrin bozulmasının da beklenmediğini, ancak 23 bin 200 seviyesinin kırılması durumunda Borsada düşüş yaşanabileceğini kaydetti.



Borsa Uzmanları Derneği eski Başkanı İsmail Tavlı da dövizde ve borsada sıcak bir gün yaşandığını, bunun da yurt dışı piyasalardan kaynaklandığını ifade ederek, "Özellikle otomotiv sektörü ile ilgili yapılan spekülasyonlar, GM ile ilgili yapılan spekülasyonlar mali piyasaları da etkilemiş, bunun yansıması olarak ülkemizde borsada düşüş, dövizde yükseliş sonucunu doğurmuştur. Sıkışık ve aşağı doğru seyir devam edecek gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.



