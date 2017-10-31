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Spor

Turkish Airlines Pro-Am Golf Turnuvası başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde 1 profesyonel, 3 amatör golfçüden oluşan takımların mücadele ettiği Turkish Airlines Pro-Am Golf Turnuvası başladı

31 Ekim 2017 20:14

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde 1 profesyonel, 3 amatör golfçüden oluşan takımların mücadele ettiği Turkish Airlines Pro-Am Golf Turnuvası başladı.
Turkish Airlines Open Golf Turnuvası öncesi düzenlenen Turkish Airlines Pro-Am Golf Turnuvası, Regnum Carya Golf Club\'de başladı. Turnuvada Türkiye\'deki amatörlerle Turkish Airlines Open\'a katılacak profesyonel golfçüler mücadele ediyor. İki gün sürecek turnuvada 1 profesyonel ve 3 amatör golfçüden oluşan takımlar yer alıyor.
Turnuvaya Kıvanç Oktay, Mehmet Aygün, Ali Özdoğan, Ali Kızıldağ, Ali Şahin, Serdar Candar, Sabri Ünver, Yasin Akkanat, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek gibi amatör golfçülerin yanı sıra Robert Rock, Thomas Bjorn, Alexander Levy, Andrew Johnston gibi profesyonel golfçüler de katılıyor.
Turnuvada yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, işadamı Fikret Öztürk ile İngiliz golfçü Justin Rose bir takımda golf oynayacak.

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