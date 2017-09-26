Turkish Airlines Open için geri sayım başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde bu yıl 5\'inci kez düzenlenecek Turkish Airlines Open Golf Turnuvası 2-5 Kasım\'da gerçekleştirilecek. Toplam 9 milyon dolar ödüllü turnuva Carya Golf Club\'de yapılacak.

Avrupa Turu kapsamında düzenlenen Turkish Airlines Open Golf Turnuvası bu yıl 5\'inci kez Serik\'te yapılacak. Belek turizm merkezindeki Carya Golf Club\'de, 2-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvada ünlü golfçüler mücadele edecek. Avrupa\'nın ilk ve tek gece aydınlatmalı golf sahası olan Carya Golf Club\'deki turnuvada geçen yıl Rio Yaz Olimpiyatları\'na ilk kez dahil edilen golf sporunun ilk olimpiyat şampiyonu Justin Rose\'un yanı sıra Henrik Stenson ve Matt Kuchar gibi dünyaca ünlü golfçüler yer alacak.

Organizasyonla ilgili konuşan Regnum Carya Golf & SPA Resort Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, Carya Golf Club\'ün dünyanın en iyi golf kulüpleri arasında gösterildiğini söyledi. Öztürk, \"Geçen yıl son derece başarılı bir organizasyon geçirerek Belek\'in adını bir kez daha dünyaya duyurmuştuk. Bu yıl ve önümüzdeki yıl da bu önemli spor organizasyonuna Regnum Carya olarak ev sahipliği yaparak, uluslararası organizasyonlardaki deneyimimizi bir kez daha kanıtlama fırsatı bulacağız. Bu sayede turnuvanın asıl kazananı Belek ve turizm sektörü olacak\" dedi.

Turnuvanın geçen yıl dünyada 45 yayıncı kuruluş tarafından 58 ülkede yayınlandığı ve yaklaşık 500 milyon hanede 1.5 milyar insan tarafından izlendiği belirtildi.

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