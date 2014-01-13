Türkiye- ABD ilişkileri zayıflıyor mu?

ABD'li Türkiye uzmanı, Lehigh Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Henri Barkey, 17 Aralık'taki 'Büyük Rüşvet Operasyonu'nun ardından ortaya çıkan siyasi krizin arkasında özellikle ABD veya İsrail'in parmağı olduğuna dair iddiaların devam etmesi halinde Ankara-Washington arasındaki ilişkilerin gerilebileceğini söyledi.

Amerika’nın Sesi Radyosu’na konuşan Lehigh Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Henri Barkey, Türkiye ’deki soruşturma ve operasyonların ardından ABD yönetiminin Pennsylvania’da yaşayan Fethullah Gülen’i koruduğuna dair iddiaların ortaya atıldığını, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın isim vermeden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone hakkında, "Seni ülkemizde tutmak zorunda değiliz" dediğini hatırlattı.

İhsan Dörtkardeş'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ABD’nin Türkiye’nin en büyük müttefiki olduğunu ve Türk hükümetine çok yardımı dokunduğunu belirten Barkey, şöyle devam etti: “Bunun ardından hükümet, kendi yandaşlarını Amerika aleyhine döndürdü ve her türlü korkunç şeyle suçladı. Bu söylediklerini destekleyemezler çünkü hiçbir kanıta dayanmıyor. Son gelişmeler ilişkilerin gerilemesine giden sürecin daha başlangıcı. Erdoğan-Gülen kavgası, hükümet ile yargı arasında bir mücadeleye döndü. Hükümetin emniyet ve yargı içindeki görevden alma ve yer değiştirmeleri, bu kurumların Gülen Hareketi’ne sempati duymayan üyelerini de etkiliyor ve eninde sonunda bu kişilerin de tepkisine yol açacak. 30 Mart’ta yapılacak yerel seçimler, Türkiye siyasetinde çok önemli bir gösterge olacak. Başbakan Erdoğan’ın yüzde 50’nin üzerinde oy alması, kendisini daha güvende hissetmesine yol açar. Ak Parti oylarının yüzde 42 civarına düşmesi, Türkiye’de daha aktif bir muhalefet oluşmasına neden olabilir.”