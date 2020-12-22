Türkgün gazetesi, CHP'nin ziyaret ettiği Seval Türkeş'e böyle tepki gösterdi: Artık yeter!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti. MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesi, söz konusu ziyaret için sürmanşetinden Seval Türkeş'e "Artık yeter!" dedi.

Ziyarette CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

Türkgün gazetesi sürmanşetinde yer verdiği söz konusu ziyaret için Seval Türkeş'e tepki gösterdi. Gazetenin yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı olan Türkgün yazarı Yıldıray Çiçek de CHP’li heyetin evde ayakkabılarıyla oturmalarına tepki gösterdi.

"Alparslan Türkeş'in kemikleri sızlayacak"

Çiçek, yazısında "İçinde Canan Kaftancıoğlu’nun da olduğu CHP’nin PKK kanadı heyet halinde Seval Türkeş’in evinde misafir oldu. Sanki Seval Türkeş hanımefendi yazımızdaki tüyoyu almıştı. Sanırım Seval Hanım iyi bir okurumdur. Çünkü bir yazım sonrası beni telefonla arayıp tebrik ve teşekkür etmişti. (Hangi yazım olduğu da bende kalsın) Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in kemiklerini sızlatacak CHP’li heyet, Başbuğumuzun anılarının olduğu evde, ayakkabılarıyla dolaşıyordu" ifadelerini kullandı.

MHP'li Büyükataman da tepki göstermişti

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etmesini eleştirmişti. MHP'li Büyükataman şu ifadeleri kullanmıştı;

"'İP' gibi dizilerek Alparslan Türkeş'in fikirlerinin ve kutlu davasının önüne geçebileceğini zanneden Türk Milliyetçilerinin hasımları yanılıyor. Alparslan Türkeş, Türk düşmanlarının aklanması için sehpanın üzerine emaneten yerleştirilmiş bir fotoğraftan çok daha fazlasıdır."